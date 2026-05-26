La Syrie à l’épreuve de la justice transitionnelle

Par Abderrafie Hamdi

Faire tomber un régime autoritaire ne suffit jamais à construire un État de droit. Le moment le plus délicat commence souvent après la chute du pouvoir, lorsque la société doit affronter le poids du passé sans compromettre son avenir.

La Syrie entre aujourd’hui dans cette phase sensible.

Après des décennies de répression, de détentions arbitraires, de torture et de disparitions forcées, l’exigence de justice apparaît naturelle. Les témoignages des survivants, les récits venus des centres de détention et l’ampleur des violations révélées ces derniers mois ont mis en lumière un système où l’appareil sécuritaire occupait une place centrale dans l’organisation de la vie politique et sociale.

Dans ce contexte, la question de la responsabilité ne peut être évitée. Aucun pays ne peut construire une transition durable sur l’oubli ou sur l’absence de vérité. Mais toute la difficulté réside dans la manière de conduire cette étape.

C’est précisément l’objet de la justice transitionnelle.

Contrairement aux lectures réductrices, elle ne se limite ni aux procédures judiciaires ni aux seuls changements institutionnels. Elle constitue avant tout une démarche destinée à accompagner le passage d’une période marquée par les violations vers un ordre fondé sur le droit, les garanties et la confiance dans les institutions.

Les expériences internationales montrent d’ailleurs que les transitions les plus stables sont celles qui ont privilégié la recherche de la vérité, la reconnaissance des victimes, la réforme des institutions et le respect des garanties judiciaires. Dans plusieurs pays d’Europe de l’Est après la chute des régimes communistes, l’enjeu n’était pas seulement de tourner la page, mais d’empêcher que les fractures du passé ne deviennent les crises de demain.

Car un État de droit se mesure aussi à sa capacité à préserver les principes de justice dans des moments de forte tension émotionnelle.

C’est là que le cas syrien devient particulièrement sensible. Certaines images récentes liées à l’arrestation ou à la présentation publique d’anciens responsables interrogent déjà la nature du modèle en construction. Une transition portée en partie par des sensibilités religieuses ou idéologiques peut parfois être confrontée au risque de privilégier une lecture émotionnelle ou morale des événements au détriment d’une approche strictement juridique.

Or, la justice transitionnelle repose précisément sur une idée essentielle : le respect des garanties du procès équitable demeure une condition fondamentale de la crédibilité du nouvel ordre institutionnel.

Il ne s’agit ni d’effacer les crimes commis ni de minimiser la souffrance des victimes, mais de rappeler que la justice tire sa légitimité de sa capacité à rester fidèle au droit, même dans les contextes les plus douloureux.

Le véritable défi syrien est probablement là : réussir à transformer une mémoire marquée par la violence en une culture politique fondée sur les institutions, les garanties et la primauté du droit.

La justice transitionnelle n’est pas une politique de l’oubli. Elle est une manière d’empêcher que les blessures du passé ne compromettent l’avenir.