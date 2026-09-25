New York : Soutiens en cascade pour le plan d’autonomie présenté par le Maroc à l’ONU pour son Sahara

New York vient de connaitre une nouvelle dynamique de ralliements internationaux qui vient de s’opérer, en marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies, autour du plan d’autonomie pour le Sahara Marocain, confirmant ainsi le leadership de Rabat et l’isolement croissant des thèses séparatistes.

Un consensus mondial renforcé par l’ONU

L’adoption, fin octobre 2025, de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU, ayant qualifié le plan d’autonomie marocain « de socle réaliste pour mener les négociations« , a agi comme un véritable accélérateur diplomatique,qui a poussé de nombreuses capitales à clarifier ou à revoir leur position.

C’est dans ce contexte que, lors d’un entretien bilatéral à New York avec son homologue Marocain , Nasser Bourita, la cheffe de la diplomatie jamaïcaine, Kamina Johnson Smith a salué les efforts, menés sous l’impulsion du Roi Mohammed VI, pour résoudre ce différend régional; soulignant qu’une « véritable autonomie sous souveraineté marocaine représentait la solution la plus réalisable ».

Par ailleurs, longtemps réticente, la République de Maurice a officiellement acté son changement de doctrine face au différend opposant depuis plus de 50ans le Maroc (surtout) à l’Algérie. En effet, dans une déclaration à la presse, à l’issue de ses entretiens, en marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, avec son homologue marocain M. Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et du Commerce international de la République de Maurice, M. Dhananjay Ramful, a affirmé, le 23 septembre 2026 à New York, que l’autonomie sous souveraineté marocaine est « la solution la plus crédible » au différend régional autour du Sahara marocain, et ce, tout en précisant que la République de Maurice a revu, lors d’un récent Conseil des ministres, sa position sur la question , à la suite de l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité; estimant que cette résolution est « fondée sur le pragmatisme« , et reconnaissant que l’autonomie du Sahara sous la souveraineté du Royaume du Maroc « offre la solution la plus réaliste, la plus juste, et la plus durable à la résolution de ce différend« .

L’Amérique du Sud s’aligne massivement sur Rabat

Cette impulsion initiée par le Souverain Marocain, SM Mohammed VI, ne se limite pas aux Caraïbes et à l’Afrique mais surprend les observateurs en s’étendant, comme une trainée de poudre, à l’Amérique du Sud ; une région historiquement considérée comme « pro polisario« : Dans les couloirs de l’ONU, et à l’issue d’une rencontre entre le ministre Chilien des affaires étrangères, Francisco Pérez Mackenna, et son homologue Marocain Nasser Bourita, en présence du président José Antonio Kast, Santiago s’est alignée sur le consensus international en faveur du plan d’autonomie présenté par le Maroc de 2007 à l’ONU.

Ce rapprochement s’inscrit dans le sillage des récents soutiens formels exprimés par d’autres nations sud-américaines majeures telles que la Colombie, la Bolivie, le Panama, le Honduras, le Paraguay… matérialisant un grand réalignement géopolitique outre-Atlantique.

Face à cette cascade de ralliements diplomatiques en faveur de Rabat, Alger, le principal adversaire (du Maroc) et le parrain (unique) des séparatistes du polisario, s’enferme dans le grand déni et tente, dans d’ultimes soubresauts, de minimiser et de contester le triomphe de la diplomatie Marocaine, autour de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU, le qualifiant de « pure mise en scène politique« .

Qui vivra verra…

Par Ali Mounir El Atlassi pour TÉMOIGNAGES ET ANALYSE