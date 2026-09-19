Le virage historique du Canada face aux colonies israéliennes

Notes compilées par Abderrahman El Fouladi pour « Maghreb Canada Express »

Rappelons tout d’abord que le gouvernement canadien a annoncé , le 8 septembre 2026, qu’il s’apprête à verrouiller ses frontières aux marchandises issues des colonies israéliennes de Cisjordanie. Cette initiative marque une rupture nette avec la diplomatie traditionnelle d’Ottawa et aligne le pays sur une coalition de douze nations européennes, bien décidées à traduire le droit international en sanctions économiques concrètes.

Au-delà de la simple directive commerciale, cette décision pose les jalons d’un nouveau paradigme pour la politique étrangère canadienne dans la région.

Une offensive multilatérale contre l’économie des colonies

L’annonce, orchestrée conjointement avec la France et le Royaume-Uni, ne se limite pas à une déclaration d’intention. Elle dessine les contours d’un blocus ciblé : Ottawa prévoit d’interdire purement et simplement l’importation de produits fabriqués dans les implantations territoriales qu’il considère, à l’instar de la communauté internationale, comme illégales. Plus encore, l’appareil d’État entend traquer les réseaux de facilitation, en visant les acteurs économiques et financiers qui tirent profit de cette présence en territoires occupés.

En s’associant à un bloc européen élargi (comprenant notamment l’Espagne, l’Irlande, la Norvège et la Suède ) , le Canada rompt son isolement nord-américain pour intégrer un front occidental particulièrement offensif. Cette stratégie témoigne d’une volonté d’asphyxier économiquement le projet de colonisation, un terrain sur lequel la diplomatie verbale a longtemps montré ses limites.

L’escalade des sanctions : de la condamnation à la liste noire

Cette mise au ban commerciale couronne une accélération sans précédent des mesures punitives canadiennes amorcée en 2024. En l’espace de deux ans, Ottawa a déployé cinq vagues successives de sanctions en vertu du Règlement sur la violence des colons extrémistes. Le dernier coup de semonce, survenu en juin 2026, a porté le bilan des entités et individus blacklistés à respectivement 12 et 19.

Ce mécanisme juridique vise directement le nerf de la guerre : le financement et le soutien logistique de la violence dirigée contre les civils palestiniens. Par ces mesures, le Canada cherche à démanteler l’impunité dont bénéficiaient jusqu’alors certains groupements radicaux en Cisjordanie, marquant une volonté ferme de dissocier son soutien historique à la sécurité d’Israël de l’aval de sa politique expansionniste.

Réactions intérieures

L’alignement d’Ottawa sur la « ligne dure » européenne a immédiatement déclenché une onde de choc sur la scène politique canadienne, révélant des visions diamétralement opposées de la diplomatie et du rôle du Canada au Moyen-Orient.

Pour le Nouveau Parti démocratique (NPD) , cette interdiction est une victoire idéologique. Le parti, qui avait inscrit le boycott des produits des colonies dans son programme officiel dès 2021, salue une avancée nécessaire mais la juge insuffisante. Les néo-démocrates exhortent le gouvernement à élargir les sanctions aux services, aux investissements financiers et aux marchés publics pour éviter que l’embargo ne soit contourné.

Même satisfecit du côté des organisations comme Oxfam-Québec et du collectif Voix juives indépendantes (VJI) qui ont salué ce qu’elles considèrent comme « une mise en conformité essentielle avec les avis de la Cour internationale de justice« . Elles rappellent toutefois que le véritable test pour l’administration Carney résidera dans la rigueur des contrôles douaniers.

Indignation des groupes pro-israéliens

Les organisations phares de la communauté juive et pro-israélienne, à l’instar d’Honest Reporting Canada, ont vivement fustigé la décision. Ces groupes accusent le gouvernement de mener une politique «agressivement anti-israélienne» qui nuit aux intérêts des Canadiens et «récompense le rejet palestinien» de la négociation directe. Selon ces organisations, pointer unilatéralement du doigt l’État hébreu isole le Canada de son allié traditionnel américain et fragilise l’équilibre diplomatique de la région.

Qu’en est-il du secteur privé

En août 2026, le Canada a formellement dénoncé la relance par le gouvernement israélien des appels d’offres pour le projet hautement stratégique et controversé « E1 ». Ce plan de colonisation, s’il se concrétise, couperait définitivement la Cisjordanie en deux, rendant géographiquement impossible la viabilité d’un futur État palestinien.

Face à cette ligne rouge, la diplomatie canadienne a innové en s’adressant directement au monde des affaires. Ottawa a publié un avertissement sévère à destination des entreprises nationales, soulignant que toute participation aux chantiers du projet E1 exposerait les contrevenants à de lourdes sanctions juridiques et à un préjudice réputationnel majeur pour complicité de violations du droit international. Une manière de privatiser la vigilance géopolitique en responsabilisant le secteur privé.

Vers une solution à deux États ?

Ce durcissement s’inscrit dans la foulée d’un autre séisme diplomatique : la reconnaissance officielle de l’État de Palestine par le Canada l’année dernière. Ces deux jalons consécutifs confirment le repositionnement d’Ottawa, qui tente de redonner de la substance à la solution à deux États, jugée moribonde par de nombreux observateurs.

L’annonce du 8 septembre pose les principes d’une doctrine rigoureuse, mais le plus dur reste à faire. Le ministère des Affaires mondiales devra rapidement lever le voile sur les modalités techniques, le calendrier d’exécution et l’étanchéité des contrôles douaniers qui encadreront cette interdiction commerciale. Une transition complexe que les milieux d’affaires, l’opposition parlementaire et les chancelleries internationales suivront de très près au cours des prochains mois.