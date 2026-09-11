La Grèce rejoint le camp des pays appuyant le plan d’autonomie du Maroc pour son Sahara

Au moment où les adversaires de l’intégrité territoriale Marocaine s’enfargent dans la signification de la nouvelle mappemonde adoptée par l’ONU, le 4 septembre dernier, la diplomatie marocaine continue, quant à elle, de récolter les appuis pour sa thèse au sein de l’ONU !

ÉCLAIRAGE

(Par Ali Mounir El Atlassi)

Moins de trois jours après une annonce similaire du Danemark, Athènes vient de formaliser, ce 7 septembre 2026, son soutien au plan d’Autonomie Marocain pour son Sahara, le qualifiant de contribution « sérieuse et crédible » et de solution « la plus réalisable » pour clore définitivement ce différend régional. Cette position a été officialisée par le ministre grec des Affaires étrangères , Giórgos Gerapetrítis , à l’issue de ses entretiens avec son homologue marocain, Nasser Bourita, actuellement en visite de travail dans la capitale grecque.

Soulignons que pendant des décennies, la majorité des pays européens s’était retranchée derrière une neutralité passive : Le revirement de l’Espagne en 2022, suivi de l’Allemagne et du soutien historique de la France, a brisé ce paradigme.

Ces derniers jours, le ralliement successif de Copenhague et d’Athènes prouve que le soutien à la thèse de Rabat n’est plus l’apanage des puissances historiquement liées à la Méditerranée occidentale; C’est désormais une orientation stratégique globale de l’Union européenne qui fragilise l’isolement diplomatique de l’Algérie sur ce dossier.

Appui stratégique au sein de l’ONU

Le timing de cette annonce confère à la Grèce un rôle d’acteur clé dans l’architecture multilatérale d’autant plus qu’elle est actuellement membre non permanent du Conseil de sécurité pour le mandat 2025-2026, et que sa voix pèse directement sur les résolutions onusiennes. Ajouter à cela qu’en saluant explicitement la résolution 2797 (adoptée le 31 octobre 2025 par le Conseil de sécurité), Athènes valide une feuille de route qui tend à consacrer l’initiative marocaine comme l’unique base pragmatique de compromis, mettant à l’écart les options jugées irréalisables par Rabat (telles que le référendum d’autodétermination).

En outre, et à l’approche du renouvellement annuel du mandat de la MINURSO (fixé au 31 octobre 2026), l’alignement d’un membre siégeant au Conseil de sécurité renforce de facto la position marocaine lors des tractations à New York.

En conclusion

Cette déclaration d’Athènes vient consolider la dynamique internationale impulsée en faveur de la souveraineté marocaine sur ses provinces du Sud. En rejoignant le bloc des pays favorables au plan d’autonomie sous Souveraineté Marocaine, la Grèce renforce le consensus grandissant des 27 ?tats membres de l’Union européenne autour de cette approche pragmatique.

Source : TÉMOIGNAGES ET ANALYSE