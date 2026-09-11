Sahara Marocain : Le Danemark appuie le plan d’Autonomie Marocain

Copenhague s’aligne formellement sur la dynamique européenne en qualifiant l’initiative marocaine de « contribution sérieuse et essentielle » au processus de paix de l’ONU.

En effet, et à l’occasion d’une visite de travail effectuée, ce 4 septembre 2026, dans la capitale danoise par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, son homologue danois, Lars Løkke Rasmussen, a officiellement salué le plan d’autonomie proposé par Rabat, le qualifiant de « bonne base pour une solution agréée par les parties ».

Dans cette déclaration, intervenue lors d’un point de presse conjoint, le chef de la diplomatie danoise a insisté sur le caractère « crédible » de la proposition de Rabat, soulignant que celle-ci apporte une « contribution sérieuse et essentielle » au processus politique mené sous l’égide des Nations Unies.

L’évolution du prisme de l’ONU : du référendum à la solution politique

Pour inscrire cette position dans le cadre multilatéral, Lars Løkke Rasmussen a rappelé que la posture de Copenhague s’articule en stricte conformité avec les orientations de l’Union européenne, saluant notamment l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Ce positionnement du Danemark revêt une importance stratégique particulière alors que le pays siège actuellement comme membre élu du Conseil de sécurité de l’ONU.

Polarisation régionale : les réactions contrastées des pays voisins

L’Algérie, principal soutien du Front Polisario, subit cette nouvelle inflexion européenne comme un revers diplomatique. Lors du vote de la résolution 2797, Alger avait matérialisé son désaccord profond en refusant de participer au vote, dénonçant des formulations jugées trop unilatérales et favorables aux thèses de Rabat. Pour les autorités algériennes, l’alignement successif des chancelleries européennes sur la position marocaine fragilise le statut de « territoire non autonome » défendu par le Polisario, qui maintient sa demande d’une indépendance totale.

Quant à la Mauritanie, elle continue d’afficher « une posture de stricte neutralité », et ce, tout en restant attachée au processus de paix onusien et aux résolutions du Conseil de sécurité. De ce fait, Nouakchott cherche avant tout à préserver ses équilibres bilatéraux ainsi que la stabilité à ses frontières.

En effet, face à la dynamique internationale actuelle, la Mauritanie évite de s’aligner sur l’un ou l’autre bloc afin de conserver son rôle de facilitateur discret dans la sous-région.

Une dynamique internationale renforcée

Il serait pertinent de souligner que cette nouvelle position danoise confirme l’accélération de la dynamique internationale en faveur de la position marocaine; une trajectoire largement impulsée par la diplomatie active de Rabat sous l’égide du Roi Mohammed VI.

En rejoignant le concert des nations européennes (à l’instar de l’Espagne, de l’Allemagne, de l’Autriche ou de la France) qui considèrent le plan d’autonomie marocain comme ‘’la voie la plus viable vers une issue négociée’’ , le Danemark consolide le consensus occidental autour de la vision de Rabat.

Par ailleurs, et au-delà des déclarations de principe, cette rencontre bilatérale de haut niveau à Copenhague illustre le renforcement des axes politiques et économiques entre le Maroc et les pays scandinaves, traditionnellement plus distants sur ce dossier géopolitique majeur.

Source : TÉMOIGNAGES ET ANALYSE