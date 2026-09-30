Par Ali Mounir El Atlassi (Source : TÉMOIGNAGES ET ANALYSE)

Le 29 septembre 2026 restera gravé dans les annales politiques du Royaume du Maroc : En désignant Fatima Ezzahra El Mansouri au poste de Cheffe du gouvernement, à la suite de la victoire du Parti Authenticité et Modernité (PAM), Sa Majesté le Roi Mohammed VI a posé un acte fondateur, car pour la première fois de son histoire, le Maroc confie la responsabilité de l’exécutif à une femme.

Ce tournant historique ne manquera pas de résonner bien au-delà des frontières marocaines, dans une région moyen-orientale et nord-africaine où l’accès des femmes aux plus hautes fonctions politiques demeure une exception. Si la Tunisie avait ouvert la voie en 2021 en nommant Najla Bouden à la primature, la trajectoire d’El Mansouri se distingue par sa légitimité issue des urnes . Dans le reste du monde arabe, des pays comme les ?mirats arabes unis ou le Liban ont certes intégré des femmes au sein de leurs cabinets ministériels pour piloter des portefeuilles stratégiques, mais le poste de chef d’orchestre du gouvernement restait, jusqu’à ce jour, un bastion exclusivement masculin.

Ceux qui connaissent la trajectoire de celle que l’on surnomme affectueusement la « Dame de Marrakech » savent que rien n’est le fruit du hasard. Une anecdote circule d’ailleurs souvent dans les salons de l’ancienne cité impériale : lors de son premier mandat de maire en 2009, alors qu’elle n’avait que 33 ans, certains politiciens locaux, déstabilisés par sa jeunesse et son genre, tentèrent de contester son autorité. Avec le calme olympien et la rigueur d’avocate qui la caractérisent, elle leur répondit simplement qu’elle n’était pas là pour plaire, mais pour bâtir. Quelques années plus tard, sa gestion rigoureuse et sa proximité avec les habitants de la Médina finirent par imposer le respect de ses pairs les plus sceptiques.

Cette nomination est l’aboutissement logique d’une doctrine royale entamée dès l’accession au Trône de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. On se souvient du séisme social qu’avait provoqué la réforme de la Mudawana en 2004, un texte avant-gardiste qui avait redéfini les droits de la famille et protégé le statut des Marocaines, souvent cité en exemple face aux législations plus conservatrices de certains pays du Golfe. Depuis, la féminisation des postes de haute responsabilité, de la diplomatie aux institutions publiques, n’a cessé de s’accélérer. En confiant la direction du gouvernement à Fatima Ezzahra El Mansouri, le Maroc ne fait pas qu’écrire une nouvelle page de son histoire ; il envoie un signal fort à l’ensemble du monde arabe sur la modernité et l’évolution irréversible de sa société.

Postes d’Envergure Nationale et Internationale

Soulignons que, parallèlement à ses mandats locaux, elle fut élue députée à la Chambre des représentants à trois reprises (2011, 2016 et 2021) . En outre, après avoir présidé le Conseil national du PAM (2015-2024), elle intègre la direction collégiale tricéphale du parti en février 2024, s’imposant comme sa principale coordinatrice nationale.

En octobre 2021, elle entre au gouvernement d’Aziz Akhannouch en tant que ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville.

Par ailleurs, dès 2014, le magazine Forbes la classe en tête des 20 jeunes femmes les plus influentes d’Afrique, et elle est nommée « Young Global Leader » par le Forum économique mondial. Elle s’implique également activement au sein de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF)