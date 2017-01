Attentat terroriste à Québec contre la communauté musulmane – Déclaration du chef de l’opposition officielle

QUÉBEC, le 30 janv. 2017 /CNW Telbec/ – Le chef de l’opposition officielle, Jean-François Lisée, a fait la déclaration suivante en réaction à l’attentat terroriste perpétré au Centre culturel islamique de Québec.

« Nous avons tous été frappés par l’horreur, touchés par la peine qui s’est abattue sur les gens de Québec et la communauté musulmane. Des Québécois, des pères de famille ont été fauchés lâchement, laissant un grand nombre de personnes, femmes et enfants, dans le deuil. J’offre toutes mes condoléances aux proches et aux familles des victimes.

Ces personnes ont été abattues pour une raison : elles exerçaient un droit fondamental, celui de se réunir dans un lieu de culte. Nous sommes tous touchés dans notre liberté.

Dans une des villes les plus paisibles au monde, cet acte terroriste est révoltant. Au nom du Parti Québécois, j’invite tous les Québécois à démontrer leur solidarité envers nos concitoyens de confession musulmane. Comme l’a si bien dit ma collègue Agnès Maltais, une des grandes qualités de la vie au Québec et à Québec, c’est le refus de la violence. Les gens de mon pays, tous les gens de mon pays, sont des gens de paroles et non de violence.

Nous devons l’affirmer, tous unis, dans les heures et les jours qui viennent. Si vous rencontrez un Québécois de confession musulmane, saluez-le. Offrez-lui vos condoléances. »