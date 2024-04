Cyber sécurité, un passage obligé au quotidien

By

La cyber sécurité est devenue de plus en plus une préoccupation majeure à l’ère numérique, et ce, en raison de :

1. La Dépendance croissante à l’égard de la technologie : La société moderne dans toutes ses composantes est de plus en plus dépendante de la technologie pour ses opérations quotidiennes; que ce soit dans les domaines des communications, des transactions financières, de la santé, de l’éducation, de l’énergie, etc. Cette dépendance accrue crée des vulnérabilités exploitables par les cybercriminels.

2. Augmentation du cyber attaques qui sont devenues plus fréquentes, sophistiquées et diversifiées : Les attaquants exploitent les failles de sécurité pour accéder à des données sensibles, perturber des services critiques ou même causer des dommages physiques dans certains cas.

3. Conséquences réputationnelles en cas de violations des données par des cyber attaques : des dégâts financiers désastreux sont à essuyer par les organisations victimes, allant des amendes réglementaires aux pertes de revenus et aux frais de remédiation. De plus, la réputation pourrait être gravement compromise en cas de faille de sécurité.

4. Protection de la vie privée : les individus sont aussi exposés à ce phénomène devenu une préoccupation majeure; à mesure que les données personnelles sont de plus en plus collectées, stockées et utilisées dans le monde numérique. Les violations de données compromettent la vie privée et peuvent entraîner des conséquences néfastes, telles que le vol d’identité.

5. Réglementations et conformité. C’est pour cela que les gouvernements du monde entier imposent des réglementations strictes en matière de protection des données, obligeant les entreprises et les individus à renforcer leurs mesures de sécurité pour se conformer aux normes légales. Le non-respect de ces réglementations peut entraîner des sanctions pénales et financières sévères .

6. Évolution permanente des menaces. Les cybercriminels et hackers développent constamment de nouvelles méthodes et techniques pour contourner les mesures de sécurité existantes. Cela nécessite une vigilance continue et une adaptation constante des stratégies de défense.

C’est pour cela que la cyber sécurité s’impose à nos jours pour protéger les données, les systèmes et les infrastructures critiques contre les cyber menaces croissantes; Assurer la confidentialité et la sécurité des individus et des organisations, c’est le seul moyen pour maintenir la confiance dans l’économie numérique mondiale et les échanges de données en toute confiance.

La croissance des applications et des organisations spécialisées dans la protection et la sécurisation des informations est l’indicateur principal sur l’importance accrue accordée à ce domaine.

IT & Cybersecurity Meeting

Les spécialistes de ce secteur multiplient les rencontres à travers le monde autour de ces technologies convaincus de la pertinence de la veille pour anticiper sur les dégâts qui peuvent être causés et la sécurité de l’information digitalisée .

D’où des salons comme « IT & Cybersecurity Meeting » qui a choisi Cannes pour son édition européenne.

Au palais des festivités de Cannes, les spécialistes de la sécurité en IT (Technologie de l’information) avaient droit au tapis rouge et ont organisé en parallèle des expositions et des échanges BtoB, des conférences sur la cybersécurité, des tables rondes ainsi que des ateliers qui ont accompagné ce meeting international.

Lors de l’une des conférences, des chiffres très importants qui prouvent l’importance de se prémunir contre les cybers attaques ont été exposées et débattus à savoir :

? Le coût moyen d’une violation de données pour une entreprise s’élève à des millions de dollars. Selon une étude de IBM Security et du Ponemon Institute, le coût moyen d’une violation de données s’élevait à environ 4 millions de dollars en 2021;

? Les attaques cybernétiques sont en constante augmentation. Selon le rapport Internet Security Threat Report de Symantec, le nombre de logiciels malveillants uniques a atteint près de 500 millions en 2020;

? Le temps nécessaire pour détecter une violation de données est souvent long, ce qui laisse aux attaquants plus de temps pour infiltrer des données sensibles. Selon le rapport du Ponemon Institute, le temps moyen pour détecter une violation de données était d’environ 280 jours en 2020;

? Les données sensibles et confidentielles sont souvent compromises lors des cybers attaques. En moyenne, une violation de données expose plus de 25 000 enregistrements sensibles, selon le rapport du Ponemon Institute;

? Les secteurs les plus touchés par les cyber attaques comprennent la santé, les finances, le gouvernement et les entreprises de technologie. Ces secteurs traitent souvent des données sensibles et sont donc des cibles attrayantes pour les Hakers;

? Le phishing reste l’une des méthodes les plus courantes pour obtenir des informations d’identification et accéder à des systèmes. Selon le rapport du Anti-Phishing Working Group (APWG), le taux de succès moyen des attaques de phishing était d’environ 14 % en 2020;

? Avec l’augmentation des cyberattaques, la demande de professionnels qualifiés en cybersécurité est en constante augmentation. On estime que d’ici 2025, il y aura un déficit de près de 3,5 millions de postes vacants en cybersécurité dans le monde, selon le rapport Cybersecurity Workforce Study de (ISC)².

Ces chiffres soulignent l’importance croissante de la cyber sécurité et les défis auxquels les entreprises et les organisations sont confrontées dans la protection de leurs données et de leurs systèmes contre les menaces en ligne.

Par Abderrazaq MIHAMOU, Expert Digital, Chroniqueur membre de l’AJI Québec, pour Maghreb Canada Express, Vol. XXII, N°02, Page 06, Avril 2024