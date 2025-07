Montréal : Au sujet de la 39e édition du Festival international Nuits d’ Afrique

DSC_5414

La ville de Montréal vibrera du 8 au 20 juillet courant aux rythmes du Festival international Nuits d’ Afrique. Cette 39e édition verra la participation de 700 artistes venus d’une trentaine de pays africains, des Antilles et d’Amérique latine. Les spectacles se dérouleront dans six salles et deux scènes extérieures.

Des grands noms d’artistes nationaux et internationaux connus sur la scène musicale internationale ainsi que de nouveaux talents sont annoncés pour des performances plurielles englobant plusieurs styles. Des polyrythmies chaâbi aux traditions rasin et twoubadou, des djembés sénégalais aux Roulers réunionnais, de l’héritage mandingue au origines de la samba, des morceaux cubains endiablés au bouillant makossa camerounais, le tout infusé de hip hop, de reggae, d’électro, de rock ou de jazz , il y en aura véritablement pour tous les goûts, promettent les organisateurs des Nuits d’Afrique qui ne ménagent aucun effort pour le réussite de cet événement musical qui attire chaque année les foules des grands jours.

Parmi les participants, la franco-brésilienne Flavia Coelho, en concert d’ouverture et Meiway qui clôturera les activités, Saïd Mesnaoui. Femi Kuti , Aunty Rayzor, Maya Kamaty et Molyness, Raíz Viva, Baz Konpa, Blaiz Fayah et la liste est encore longue au grand bonheur des mélomanes.

« Nuits d’Afrique est un témoin privilégié de l’évolution des genres et de la globalisation des rythmes. Rampe de lancement pour les artistes d’ici et porte-ouverte sur l’Amérique du Nord pour les artistes de l’extérieur, le Festival international Nuits d’Afrique continue à jouer son rôle en faveur du développement, de la mise en valeur et du rayonnement des musiques du monde.

13 jours de programmation en salle, 8 séries, 6 salles de concert.

D’un soir à l’autre, d’une salle à l’autre, d’une série à l’autre, les univers se succèderont à la faveur de l’immense créativité des artistes. De moments de grâce en épisodes de pure énergie, de découvertes intrigantes en performances inspirées, de sonorités traditionnelles en party techno, les publics passeront par toutes les émotions et voyageront autour du monde sans avoir besoin de visa », notent les organisateurs dans un communiqué de presse .

En plus des spectacles prévus en salle à l’Olympia, au Théâtre Fairmount, en passant par la SAT, le Club Balattou, le Gesù et le Ministère, des programmations extérieures auront lieu sur les scènes de la Place des Arts , au Quartier des spectacles et sur l’esplanade Tranquille.

Le président fondateur de ce festival, Lamine Touré, évoque des collaborations musicales inédites pour cette 39e édition. « Je suis ravi de vous convier à cette 39e édition du festival qui, plus que jamais, vous offre un portrait des plus actuel des musiques du monde dans toute leur fabuleuse diversité. Grâce à des rencontres, à l’année longue, avec des artistes exceptionnels, ainsi qu’au travail d’écoute et de recherche effectué par l’équipe des productions Nuits d’Afrique, nous vous proposons de découvrir une incroyable variété d’univers musicaux ainsi que des collaborations artistiques totalement inédites. Pour cette raison, je vous invite à surveiller de très près cette nouvelle programmation! À souligner le concert d’ouverture que donnera la rayonnante et audacieuse Flavia Coehlo, à l’Olympia le 9 juillet ainsi que le grand concert de clôture avec Meiway , le 20 juillet sur la Scène TD du Parterre du Quartier des spectacles. J’en profite aussi pour remercier grandement tous nos partenaires et plus particulièrement le Groupe Banque TD qui, cette année est devenu le présentateur du Festival. Je tiens aussi à remercier chaque membre de l’équipe des Productions Nuits d’Afrique qui chacun (e) à sa façon contribue au succès de chaque édition du festival».

Dédié aux musiques africaines, caribéennes et latines, le Festival international Nuits d’Afrique qui a été fondé en 1987 par le Guinéen Lamine Touré se déroule chaque année dans le Quartier des spectacles.

De nombreux musiciens renommés s’y sont produits tels que Tiken Jah Fakoly, Femi Kuti, Corneille, Amadou et Meriam, King Sunny Ade, Youssou Ndour, Alpha Blondy ou encore Salif Keita.

Par Ahcène Tahraoui pour Maghreb Canada Express, Vol. XXIII, N°04, page 2, Édition JUIN_JUILLET 2025