Jeux de la Francophonie Canadienne à Laval : Le Québec a dominé la 8e édition

Par Ahcène Tahraoui

La délégation du Québec a raflé la mise en remportant le prestigieux Prix du Drapeau et la première place au classement général des points

Après huit années d’absence, la ville de Laval renoue avec les Jeux de la Francophonie Canadienne. La 8e édition a eu lieu du 15 au 19 juillet dans une ambiance bon enfant en présence de quelque 1200 jeunes d’expression française venus de toutes les provinces et territoires. Au programme 14 disciplines représentant trois volets, à savoir, Arts : (art culinaire, improvisation, musique et théâtre), Leadership ( art oratoire, camp de survie, justice sociale et médias) et Sports (athlétisme, badminton, basket-ball 3c3, flag-football 5c5, ultimate 4c4 et volleyball de plage).

Cet événement est présenté comme étant « l’occasion pour les jeunes d’apprendre sur la francophonie canadienne et de construire leur propre identité francophone ». Les organisateurs qui n’ont ménagé aucun effort en matière d’organisation affichent leur satisfecit quant à la réussite de ces joutes marquées par la domination de la délégation du Québec qui a remporté le prestigieux Prix du Drapeau, symbole de la première place au classement général des points. Le Nouveau Brunswick, qui avait décroché cet honneur lors de l’édition 2017 pointe à la deuxième place. Selon le classement final, le Québec a raflé un total de 47 médailles, soit 18 médailles d’or, 20 d’argent et 9 de bronze. Les Prix de l’amélioration de l’Esprit de la francophonie sont revenus respectivement au Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick.

Par ailleurs, une distinction particulière a été décernée à l’équipe d’improvisation du Québec, qui a reçu le prix de l’appréciation des pairs pour l’esprit de camaraderie et le respect démontrés tout au long de ces jeux marqués par un fair play exemplaire. « La délégation du Québec salue le travail remarquable du Comité organisateur, la Ville de Laval et la Fédération de la Jeunesse Canadienne française qui ont su créer un événement unique. Ces 8e Jeux de la francophonie canadienne ont fait découvrir toute la vitalité et la créativité de la jeunesse francophone de partout au pays. Je suis extrêmement fier de notre délégation pour avoir remporté le prix du drapeau des Jeux. Je félicite, également, la délégation du Nouveau-Brunswick pour le prix de l’Esprit de la Francophonie ainsi que la Saskatchewan pour le prix de l’amélioration. Mais, au-delà des performances, nous repartons avec des souvenirs impérissables et des amitiés tissées dans tout le Canada français. » a déclaré à la presse Philippe Dutin, Chef de la mission québécoise.

Pour Simon Thériault, président de la Fédération de la jeunesse canadienne-française ( FJCF), « ces jeux ont été un véritable catalyseur d’amitiés, de dépassement de soi et de fierté francophone. Nous repartons inspirés et plus unis que jamais! ».

Selon le site des Jeux FC, cette manifestation existe depuis 1999.

Les jeux ont été lancés par la FJCF à la suite du rapport Vision d’avenir qui soulignait l’importance de la pratique d’activités sportives et de loisirs en français comme moyen de favoriser le développement et le maintien d’une culture franco-canadienne. L’idée d’organiser les Jeux de la francophonie canadienne est née du succès de jeux mettant en compétition des jeunes francophones dans diverses régions du pays. Cette multiplication de jeux régionaux et provinciaux incita les nombreux organisateurs et organisatrices à vouloir étendre ces célébrations à l’ensemble de la francophonie canadienne.

Organisés tous les trois ans dans un milieu hôte différent, les Jeux FC sont au rang des plus grands rassemblements de la jeunesse d’expression française du Canada. Ils sont une initiative de la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) et accueillent, en provenance des dix provinces et trois territoires, des centaines de jeunes âgés de 14 à 18 ans qui parlent français et qui ont envie de créer, de rêver et de se surpasser dans trois volets : arts, leadership et sports.