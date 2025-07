Des acteurs associatifs au Canada dénoncent le refus de H. Jerando de se plier au jugement de la Cour supérieure du Québec

Suite au jugement rendu, le 1 4 juillet 2025, par la Cour supérieure du Québec dans le recours en diffamation, opposant Me Adil Said Lamtiri (plaignant), avocat de nationalité marocaine, au youtubeur maroco-canadien Hicham Jerando (jugement exécutoire nonobstant appel, condamnant M. Hicham Jerando à verser au plaignant une indemnité de 164 514 dollars canadiens au titre des dommages moraux et punitifs tout en lui ordonnant de supprimer l’ensemble des vidéos diffamatoires publiées et tout en lui interdisant toute nouvelle publication portant atteinte à Me Lamtiri) , un collectif d’associations et de regroupements de Marocains résidant au Canada dénonce l’attitude de M. Jerando qui, non seulement n’a pas supprimé le contenu diffamant , mais qui continue de publier des vidéos mettant en cause le plaignant.

Dans un communiqué, diffusé sur les réseaux sociaux et par courriels, ce collectif, qui salue le jugement rendu par la cour tout en rappelant ses grandes lignes, affirme que M. Jerando a remis en cause ce jugement, a accusé la justice canadienne de partialité et de collusion avec la partie adverse, a insulté Me Lamtiri et l’a menacé d’une nouvelle campagne de diffamation contre sa personne.

Ce comportement indigne de tout citoyen digne de ce nom, souligne le communiqué, démontre une volonté manifeste d’ignorer les institutions judiciaires et de défier les lois du pays d’accueil.

Et le communiqué d’ajouter que « C’est pourquoi, les associations et regroupements des Marocains dénoncent vivement un tel comportement asocial et tiennent à rappeler que la quasi-majorité des Marocains établis au Canada sont parfaitement intégrés dans le pays d’accueil, respectent les lois, les institutions et les décisions de justice et contribuent de manière active au développement socio-économique du pays. Ils rejettent toute attitude de défiance systématique vis-à-vis des lois et règlements en vigueur et estiment que les décisions de justice doivent être respectées par tous. Le cas de M. Jerando est isolé et ne saurait en aucun cas être associé à l’image de la communauté marocaine« .

Et le communiqué de conclure que les associations et regroupements des Marocains résidant au Canada en appellent, de ce fait, aux autorités compétentes pour tirer toutes les conséquences utiles face à ces agissements répétés, afin de garantir le respect des décisions de justice et la protection des victimes.

Mounir El Atlassi