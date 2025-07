Festival Orientalys du 7 au 10 août 2025: A la rencontre des cultures orientales et occidentales

Par Ahcène Tahraoui

Festival entièrement dédié à la rencontre des cultures orientales et occidentales, Orientalys revient du 7 au 10 août prochains sur le Quais de l’horloge du Vieux Port de Montréal.

Spectacles, ateliers, animations, expositions et activités pour enfants et adultes sont au programme de cette 15e édition placée sous le thème Vers d’autres ports. Plusieurs artistes maghrébins, montréalais, québécois, canadiens et internationaux y sont annoncés pour animer des spectacles gratuits.

Ainsi, le public pourra découvrir en nocturne les prestations du chanteur pop marocain Hatim Ammor, Meriem Pahlavi, Rosanne Dion et ses danseuses, avec la participation de Fernando Gallego, Frissons du Siam du Thai Dance Troup of Ottawa, Rabie Houti Band, Claudya, Silvina Zaira et Gorka avec Oasis d’Opale, DJ Sam, Zeina Maan , Amine Chibane, Mushfiq , Azzedine El Maghrabi et autres. Outre des concerts en plein air, le public pourra aussi prendre part à des ateliers tels que le Tatreez (broderie palestinienne) et l’initiation à la dabké palestinienne et a la danse orientale.

Le Festival Orientalys est conçu et produit par Alchimies, Créations et Cultures.