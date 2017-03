Le pouvoir dans les mains de l’extrême droite ? Vaudrait mieux que ça arrive tout de suite

Le Maroc se tourne résolument vers l’Afrique. C’est un fait. Pas besoin d’un dessin pour s’en rendre compte. Il suffit pour cela de voir tous les périples du Roi Mohammed VI dans ce continent et de voir tous ces accords bilatéraux signés à l’issu de chaque voyage du souverain marocain pour s’en rendre compte (Lire à cet effet les articles publiés dans cette édition sur les pages 15 à 19)

Serait-ce l’agonie de l’union du Maghreb Arabe (UMA) ?

‘’Oh, diront plusieurs maghrébins (marocains compris) l’UMA n’a pas besoin de ça pour agoniser : Elle fut mort-née. Et pour cause: Elle aurait mal choisi son moment pour naître ! Une période tumultueuse où les plus influents pays de la région étaient en train de régler des comptes en souffrance, à coup de ‘’mouvements de libération’’ tout en faisant souffrir deux générations., et ce, à force de privilégier le leadership de certains gouvernants sur l’intérêt des peuples de l’union… à commencer par l’Intérêt de leur propre peuple.

Or face à l’affaiblissement des autres pays du Maghreb, le Maroc serai-il en train de trouver d’autres opportunités pour son propre épanouissement régional ? Ce serait le cas si on prend en considération le retour du Royaume au sein de l’Union africaine et surtout sa récente candidature à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CÉDÉAO).

La conjoncture actuelle plaide en faveur de la stratégie marocaine et dicte à ce pays d’enterrer ce rêve éphémère appelé UMA pour s’atteler à une promesse concrète de succès dans un avenir immédiat.: L’ouverture africaine.

Pour ce, le Maroc a des potentialités qui manqueraient à l’Afrique : Savoir-faire agricole, enseignement, ressources phosphatées, secteur tertiaire développé, pays d’asile pour des réfugiés climatiques et surtout non pas un ‘’savoir-faire’’ mais une ‘’autre façon de faire’’ via la diaspora scientifique et technique marocaine… Ce qui bouclera la boucle et fera le lien entre la coopération Nord-sud à travers le Maroc et mettra en branle la nouvelle coopération sud-sud initiée par ce même Maroc.

Et ce serait en train d’arriver au moment où les frontières de l’Occident seraient en train de se fermer.

L’extrême droite marque des points partout en profitant d’une peur artificiellement fabriquée. L’extrême droite risque de gagner… Est en train de gagner!

Le Président Trump interdit à des musulmans d’élire domicile aux USA…. Et après ?

Que Marine LePen importe les présidentielles en France et que toute l’Europe devienne extrémiste… Et APRÈS !

L’extrême droite l’emportera tôt au tard. Il vaut mieux que ce soit tout de suite. Et qu’on en finisse.

Et comme dit ce proverbe bien marocain ‘’ ????? ??? ?? ???? ????? ????? ????? ???‘’ (Celui qui n’a plus que 3 jours à vivre doit être considéré déjà mort). Plus vite l’extrême droite prendrait le pouvoir et plus vite on se rendrait compte qui est le vrai ennemi des pays occidentaux. Aussi, il vaudrait mieux crever l’abcès avant que le blessure ne se transforme en gangrène.

Trump a interdit à des musulmans d’élire domicile aux USA, et ce, pour faire plaisir aux membres de son électorat d’extrême droite et à ceux (du même électorat) qui se seraient trompés d’ennemi.

Or voilà qu’un tollé suivit cette interdiction; un tollé de la part de beaucoup d’américains qui n’ont pas perdu leurs valeurs humanitaires, qui n’ont pas vendu leur âme à Trump. Mais un tollé aussi de la part de beaucoup de ‘’requins’’ qui ne font pas ni dans l’altruisme ni dans le philanthropisme, mais dans le Monde de la finance et de la haute technologie; ceux mêmes qui se voient privés de cette matière grise (aussi musulmane soit-elle) qui innove, invente, programme et crée … Même des missiles, des drones et des armes de destruction utilisées allégrement un peu partout à travers le Monde et qui font des USA ce Monstre de guerre invincible et indestructible !

Les centres de recherche américains foisonnent de ceux et celles que l’opinion publique qualifient de ‘’terroristes’’.

Terroristes, ils le seraient hélas surtout pour les enfants de leurs propres pays d’origine. Car ce sont eux qui fabriquent ces armes avec lesquelles ont est en train de neutraliser ‘’des cibles’’ dans les champs de bataille ne serait-ce qu’au Moyen-Orient . Et du coup, on ne peut s’empêcher (une fois de plus) de citer cet auteur visionnaire du Moyen-âge : ‘’D’où leur viennent toutes ces mains avec lesquelles ils vous giflent sinon les vôtres !’’

Et la plus drôle de toutes : Hollywood qui semble-t-il avait accordé (fin février dernier) des oscars à des noirs, des étrangers et même (en primeur) à un musulman… pour dénoncer, la politique de Mr Trump semble-t-il!

Quelle hypocrisie de la part de cette machine de propagande semble-t-il qui a confectionné ce masque hideux pour les immigrés en général et pour les musulmans parmi eu en particulier !!

Bush Fils lui avait demandé , au lendemain des attentats terroristes contre le World Trade Center de mettre la main à la pâte pour faire réussir la guerre contre le terrorisme. Les résultats étaient au-delà de toute attente. Le terrorisme est devenu musulman . Et de la formule (somme toute bénigne) ’’Tous les musulmans ne sont pas terroristes mais tous les terroristes sont musulmans’’ on s’est ramassé avec l’image hollywoodienne: : ‘’Tous les musulmans sont terroristes’’. Point final.

S’il est écrit quelque part que nous devrions souffrir dans notre chaire, et que nous devrions atteindre le fin fond de notre calvaire, Il serait temps que cela arrive, et ce, avant que les derniers épris de justice en Amérique et partout ailleurs dans le monde occidental ne deviennent tous aveugles !

Par A. El Fouladi, Maghreb Canada Express, Page N°3, Vol. XV, N° 03, MARS 2017 .



