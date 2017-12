MAROC : L’ADJUDANT GENDARME QUI FAIT DANS  »L’HUMANITAIRE »

Et il n’y a pas de quoi rire ! Surtout lorsqu’on fait soi-même partie de l’histoire .



Ce fut le 15 décembre de cette année 2017. Je me rendais de Béni Mellal à Rabat après avoir participé aux travaux du 6ème congrès « Eau, déchets et environnement » en tant que modérateur bénévole d’une session et surtout après avoir déjà été verbalisé pour excès de vitesse à la hauteur de la ville de Bzou; le 13 du même mois.

Et c’est ce 13 décembre qu’un gentil gendarme (il y en a) m’expliqua qu’on ne badine plus avec l’amour de la vitesse au Maroc et que la gendarmerie royale est maintenant dotée d’un radar très perfectionné, ultra connecté et, une fois dans sa ligne de mire, il ne reste au brigand de la route qu’à débourser ou, pire, voir son permis saisi selon la gravité de l’offense.

Et je n’étais pas seul à surveiller les panneaux : Je me suis improvisé un copilote en mon compagnon de voyage.

Revenons à ce vendredi 15 décembre.

A la sortie de Béni Mellal (à la hauteur du croisement menant à Ksiba) la vitesse passe de 40, à 60, à 80 puis redescend à 60 à la hauteur de l’aéroport de Béni Mellal et du croisement avec la bretelle menant à l’autoroute, et ce, sur une distance de moins que 10 kilomètres environ.

Je n’étais pas pressé ce jour-là et mon « copilote » faisait du zèle (et s’amusait) à repérer au loin les panneaux. Et c’est pour cela que je fus désagréablement surpris de voir un sergent de la gendarmerie m’arrêter tout en me demandant les papiers de la voiture et en m’annonçant l’impensable : que je roulais semble-t-il à 72 Km/h dans la zone de 60 !!

Faisant de mon mieux pour maîtriser ma colère, je me mis en devoir d’expliquer au gendarme que c’est impossible. Et lui, de se mettre en devoir de me dire, tout en examinant mon permis de conduire délivré au Québec, que c’est tout ce qu’il y a de possible puisque c’est son adjudant qui manipule le radar et qui lui signale, par cellulaire, les délinquants dont je fais partie.

Une connerie, de ma part, car voilà que le sergent qui appelle son Adjudant pour lui annoncer ma visite. Et de lui souligner deux fois plus qu’une: « Le Monsieur affirme que vous êtes placé avant le panneau de limitation de vitesse Mon Adjudant !«

Je payais ma contravention (un autre 150 DH) et fis demi-tour pour aller satisfaire ma curiosité auprès de l’adjudant du sergent; Adjudant que je trouvais dans une voiture banalisée; juste quelques mètres après le panneau et non avant celui-ci comme je l’aurais souhaité (Voir photo : voiture banalisée avec radar de M. l’adjudant) .

– Mine annahiyya al 9anouniya wella annahiyya al insaniyya ? me demanda-t-il en me jaugeant de bas en haut – il était assis à l’intérieur de sa voiture. (traduction littérale : Vous la montrer eu égard à la loi ou de point de vu « humanitaire » ?)

Tout en me demandant intérieurement depuis quand les gendarmes faisaient dans « l’Humanitaire », et surtout ne voulant tomber dans aucun piège, je lui répondis de le faire selon ce qui l’arrange le plus.

Et l’adjudant de me montrer la photo de la plaque d’immatriculation de ma voiture avec un tas d’inscriptions autour (dont ma vitesse).

Je demandai donc à M. l’adjudant de me montrer si c’est possible l’image avec le paysage tout autour de la voiture.

Apparemment ma requête ne s’inscrit plus dans le côté humanitaire de « Mon Adjudant » .