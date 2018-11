Guyane française : Lancement du deuxième satellite marocain Mohammed VI – B

Le Royaume du Maroc lancera le satellite Mohammed VI – B, le mercredi 21 novembre 2018 à 02h42min31s, heure de Rabat (Maroc), à Kourou en Guyane française.

C’est un satellite d’observation de la Terre qui a été développé par le consortium Thales Alenia Space dans le cadre du programme spatial décidé par Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste et qui sera mis en orbite par la fusée Vega, depuis le Centre Spatial Guyanais.

Il s’agit du deuxième satellite du programme Mohammed VI – A&B, (le satellite Mohammed VI – A ayant été lancé par Arianespace le 07 novembre 2017 à bord du lanceur léger Vega), qui complétera la constellation Mohammed VI.

Les deux satellites Mohammed VI – A&B seront complémentaires et permettront d’assurer une couverture plus rapide des zones d’intérêt.

Le satellite Mohammed VI – B servira aux activités cartographiques et cadastrales, à l’aménagement du territoire, au suivi des activités agricoles, à la prévention et à la gestion des catastrophes naturelles, au suivi des évolutions environnementales et de la désertification.

Pour suivre ce lancement en direct sur Internet et en haut débit, connectez-vous sur le site arianespace.com ou sur la chaîne YouTube Arianespace youtube.com/arianespace

(Commentaires depuis Kourou en français et en anglais à partir de Heure 0 – 20 minutes).

Source : anatem.info