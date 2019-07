Lancement de la quatrième édition des Journées du Maroc au Canada

Le Centre Culturel Marocain de Montréal “Dar Al Maghrib” vient de lancer les “Journées du Maroc au Canada” en ce début du mois de juillet 2019, par un brunch-causerie sur le thème “ le Maroc et le Canada : Regards croisés sur deux modèles d’ouverture et de vivre-ensemble”

Dans son allocation de bienvenue, le Directeur de Dar Al Maghrib, M. Jaâfar Debbarh, rappela que le Maroc s’est forgé au fil des années une réputation de terre d’ouverture, de différence et de coexistence interculturelle et interreligieuse, grâce à une multiple mixité de peuples qui s’y ont entrecroisés et mêlés au fil des siècles, contribuant ainsi à instaurer une cohabitation harmonieuse entre les différentes composantes de la société marocaine.

Ainsi, fit remarquer M. Debbarh, “notre identité marocaine fut forgée comme souligné dans le préambule de la nouvelle constitution de 2011, par la convergence de l’ensemble des composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie, tout en se nourrissant des affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen”.

Dans ce même préambule de la constitution marocaine, l’accent a été mis sur l’attachement du peuple marocain aux valeurs d’ouverture, de modération, de tolérance et de dialogue en vue de garantir une compréhension mutuelle à l’encontre des autres cultures et civilisations.

Pays multiculturel sur le plan religieux, le Maroc est en effet une véritable terre de brassage où mosquées, synagogues et églises se côtoient dans différentes villes du Royaume et où les adeptes des trois religions monothéistes Islam, Judaïsme et Christianisme, vivent dans l’harmonie et le respect mutuel, et s’enrichissent les uns les autres depuis plusieurs siècles. “Ces dernières années, grâce au leadership de sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a connu la mise en place de plusieurs projets et initiatives notamment en matière d’immigration, qui contribuent à consolider le modèle marocain et renforcer son rayonnement”.

Et M. Debbarh de poursuivre :

“Tout comme mon pays, le Canada jouit d’une réputation mondiale en tant que modèle inspirant du vivre-ensemble, d’inclusion et de cohabitation harmonieuse des cultures et des religions. En tant que terre d’accueil et d’immigration, le Canada œuvre sans cesse depuis plusieurs années à d’intégrer les identités des différentes composantes de la société dans une trame historique commune, armé de la conviction que cette diversité constitue sa richesse et sa force”

Et M. Debbarh de conclure avec cette citation du Premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, tiré de son discours adressé en 2015 à Londres : “ Ce qui a fait la réussite du Canada, c’est que nous avons compris que notre diversité n’est pas un obstacle à surmonter ou une difficulté à tolérer. C’est plutôt un moyen incroyable de gagner en force. Les Canadiens comprennent que notre force, c’est la diversité. Nous savons que le Canada a connu une réussite – sur les plans culturel, politique et économique – en raison de notre diversité et non pas en dépit de celle-ci. » Fin de citation

S’étalant sur toute la période estivale, la quatrième édition des journées Marocaines au Canada met à l’affiche plus de 30 activités (des célébrations au Centre Culturel Marocain et hors les murs, des colloques, des débats, de la musique et de la danse, dont certaines en partenariat avec des festivals et des festivités à travers le Québec) qui invitent les canadiens et canadiennes à voyager dans ce royaume des mille et une couleurs que symbolise le Maroc.

