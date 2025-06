International : Les Bulgares manifestent contre l’Euro

By

Correspondance de SOFIA, Bulgarie, par Isidoros Karderinis (*)

Le dimanche 8 juin 2025, des manifestants se sont rassemblés devant la Banque nationale bulgare, entourés d’un important dispositif policier, pour protester contre l’introduction prévue de l’euro le 1er janvier 2026.

La manifestation était une fois de plus organisée par le parti politique “Vazrazdane”, tandis que d’autres manifestations ont eu lieu dans d’autres villes bulgares. Le président de “Vazrazdane“, Konstantin Kostadinov, a adressé une lettre à tous les Premiers ministres de l’Union européenne appelant à l’exclusion de la Bulgarie de la zone euro.

Konstantin Kostadinov a souligné dans ses declarations: “Notre lutte se fait au nom de la démocratie, de nos droits et de notre droit le plus important, le droit de vote”.

Kostadinov a également rappelé qu’en Italie, il n’y a pas eu un, mais cinq référendums sur l’euro, avec une demande signée par moins de 1 % des citoyens, tandis qu’en Bulgarie, avec 10 % des personnes disposées à le faire, un référendum n’est pas autorisé.

Les participants à la manifestation ont affirmé catégoriquement leur volonté de conserver le lev bulgare comme monnaie nationale et ont réclamé haut et fort un référendum sur cette question cruciale et d’importance à long terme pour le pays.

“Nous voulons conserver le lev bulgare car c’est notre monnaie nationale. Sans lev, il n’y aura plus de Bulgarie”, ont insisté les manifestants.

Les milliers de manifestants ont exprimé en particulier leur inquiétude quant au risque que le passage à l’euro entraîne une hausse des prix, une dégradation du niveau de vie, une perte de souveraineté économique et financière du pays et une dépendance vis-à-vis des puissances extérieures.

*Isidoros Karderinis est journaliste, correspondant de presse étrangère et écrivain. Facebook: Karderinis Isidoros