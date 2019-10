Associations en Action : Santé mentale et migrations

Plus de 200 professionnels issus de différents milieux ont participé au colloque social de l’association Racines. Il s’agit de la troisième édition, après celle de 2017 sur l’adaptation des pratiques d’intervention auprès des familles maghrébines et celle de 2018 sur la construction identitaire des jeunes issus de l’immigration.

L’édition 2019 a fait la lumière sur un enjeu majeur de société, celui de la santé mentale. Un phénomène bien réel, mais rarement abordé en corrélation avec la migration.

(Le parcours migratoire des immigrants, l’adaptation à une nouvelle culture, une nouvelle vie, une nouvelle réalité, exerce un stress considérable sur la psyché des nouveaux arrivants ; et les défis, bien que différents, existent tant pour les migrants économiques que pour les réfugiés) a déclaré M. Barhone lors de son allocution.

Le colloque était une occasion pour les conférenciers et les participants de démystifier le concept de santé mentale et d’échanger sur les meilleures pratiques d’accueil et d’intervention auprès des personnes migrantes.

Afin de donner suite aux échanges nombreux et fructueux de cette journée, un rapport-synthèse sera publié d’ici fin 2019.

L’association Racines tient à remercier les bénévoles, les participantes et participants, les partenaires; la ville de Montréal, la COFAQ, le CIUSSS Centre-Sud, l’organisme CACI, l’organisme Repère, M. Frantz Benjamin, député de Viau et M. Andres Fantecilla, député de Laurier-Dorion pour leur contribution à la réussite de cet évènement.

Source : Mohammed Barhone

info@associationracines.ca

www.associationracines.ca