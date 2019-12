Relever le Défi des générations contre le cancer : Le petit miracle de Nicole…

En cette période des Fêtes où gratitude et reconnaissance sont à l’honneur, la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne est heureuse de partager l’inspirante histoire de Nicole Courchesne, patiente en oncologie à l’Hôpital Charles-Le Moyne.

Quand la vie bascule…

Nicole a toujours été une femme en pleine santé qui mordait dans la vie.Lorsqu’elle tombe malade à l’automne 2016, elle a d’abord cru à une simple bronchite. Mais ses difficultés respiratoires s’intensifiant, elle n’a d’autres choix que de se rendre à l’urgence de l’Hôpital Charles-Le Moyne.

Après plusieurs tests et examens, Nicole apprend une nouvelle qui chamboule complètement sa vie: elle est atteinte d’un cancer du poumon pour lequel aucun traitement curatif n’est possible.

Le choc initial passé, Nicole, de nature sereine et positive, s’accroche à son dernier espoir: un protocole de recherche clinique en immunothérapie offert à l’Hôpital Charles-Le Moyne.

Afin de s’assurer qu’elle est éligible à ce protocole de recherche, elle passe une batterie de tests. Quelques jours seulement après avoir reçu son diagnostic de cancer, elle obtient la confirmation que sa condition est compatible à l’étude en cours. Elle entreprend alors ses premiers traitements d’immunothérapie qui visent à renforcer son système immunitaire afin qu’il détruise par lui-même les cellules cancéreuses.

Une véritable source d’inspiration

Malgré les difficultés engendrées par la maladie, Nicole se présente toujours à l’Hôpital avec une bonne humeur contagieuse. Très vite, elle devient une source d’inspiration et de motivation pour les autres patients qui reçoivent eux-aussi des traitements, ainsi que pour les équipes médicales, dont son infirmière de recherche clinique, Amélie Valcourt. Touchée par la résilience et le côté rassembleur de Nicole, Amélie s’attache rapidement à cette femme, qui marquera son parcours.

Son petit miracle

Au début de l’année 2019, après plus de 35 traitements échelonnés sur deux ans, Nicole repasse des examens afin de connaître l’évolution de la maladie. Et c’est là que se produit ce qu’elle appellera son «petit miracle»: les résultats démontrent qu’il n’y a plus aucune trace de cancer!

Pour Nicole, les traitements et les gens exceptionnels qu’elle a rencontrés tout au long de son parcours ont grandement contribué à ce dénouement extraordinaire qui ne semblait pas envisageable lors du pronostic initial.

Pour les équipes médicales, les histoires comme celle de Nicole, pour qui le protocole de recherche en immunothérapie semble avoir fonctionné au-delà des attentes, les touchent énormément. Bien que la science explique encore difficilement ces guérisons «miraculeuses», ces histoires démontrent l’importance des percées médicales pour les patients atteints de cancer.

Un temps des fêtes sous le signe de la reconnaissance

Depuis l’annonce de sa rémission, Nicole déborde de gratitude et souhaite redonner au suivant. C’est pourquoi en septembre dernier, elle a choisi de s’impliquer auprès de la Fondation Hôpital Charles-LeMoyneen relevant le Défi des générations contre le cancer, aux côtés d’Amélie, son infirmière! Cet événement avait pour elle une double signification: constater de ses propres yeux à quel point la force d’une communauté peut avoir un réel impact sur la vie des patients atteints de cancer, et remercier la vie de lui avoir donné cette deuxième chance inattendue.

Bien qu’elle soit encore émotive face à tout ce qu’elle a vécu au cours des dernières années, Nicole est très reconnaissante de pouvoir, une fois de plus cette année, célébrer le temps des fêtes en compagnie de son mari et son fils!

Source : Marie-Hélène Vendette, Fondation Hôpital Charles-LeMoyne.

Maghreb Canada Express (MCE), page 6, Vol. XVII, N°12 , Décembre 2019.

