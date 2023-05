Maghreb Canada Express

Le Royaume du Maroc a développé un esprit de consentement inclusif, ancré d’une culture séculaire plurale et ouverte sur le futur. C’est cette solidité du sujet marocain qui permet l’ouverture sur l’Autre, arabo-musulman, africain, européen, outre-Atlantique ou asiatique.

La Constitution de 2011 stipule que l’identité nationale est fondée sur le concours de ses composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie, nourrie et ornée de ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen.

La Nation est désormais en aptitude de transformer les atouts de sa culture prodigieuse en clefs de force dans le cadre d’un État de droit, de convertir le pluralisme en une démocratie tangible en connectant la vision stratégique de l’Etat, aux propensions d’innovation, de bonnes initiatives.

Le Maroc : une puissance créatrice au service du bien-être de ses citoyens

L’ambition joue la fonction d’une boussole qui donne la direction et sert à l’adhésion générale de toutes les forces vives du pays. Elle doit être à la fois forte, raisonnable et crédible. Sa vocation est de fédérer et de donner espoir en l’avenir à tous les marocaines et marocains. Elle reflète les principales aspirations des citoyens pour contribuer au développement du pays. Le choix d’ouverture du Royaume se définit comme suit :

Le Maroc est un pays en construction démocratique, où tous les citoyens sont en pleine capacité de prendre en main leur devenir et de libérer leur potentiel, de vivre en dignité au sein d’une société ouverte, multiple, juste et équitable. C’est un pays concepteur de valeurs, qui développe ses potentialités de façon durable, partagée et responsable et qui se dresse en puissance régionale édifiante face aux défis qui interpellent le monde.

Facteurs clefs du projet collectif de développement

Ainsi, ce projet doit valoriser la mobilisation collective et incorporer des choix à savoir:

L’attachement au choix démocratique et à l’État de droit ;

La valorisation du capital humain et des capacités des citoyennes et des citoyens comme levier d’égalité des chances ;

L’inclusion active, d’exercice de la citoyenneté et d’accès au bien-être ;

L’attachement à la richesse historique, à l’identité et l’unité nationale;

L’attachement à l’égalité femmes-hommes ;

La consécration de la place et du rôle de la femme dans l’économie et dans la société ;

Le choix d’un mode de création de valeur inclusif, qui permet une répartition équitable des richesses générées ;

L’impératif d’un mode de création de valeur soucieux de la sauvegarde de l’environnement et des ressources naturelles ;

Les objectifs de développement

Pour atteindre ce vœu, le Maroc devra relever de nombreux défis et réaliser un réajustement pourvu par des consolidations énergiques dans des domaines pointés par des insuffisances, qui compromettraient le développement tels que, l’éducation de qualité, la participation des femmes ou la préservation de l’eau. Il est également nécessaire de saisir avec audace toutes les opportunités pour accélérer son progrès, en prenant des challenges et des objectifs d’excellence dans des domaines stratégiques.

L’atteinte de l’ambition exige de relever parallèlement cinq objectifs de développement interdépendants et complémentaires :

1. Un Maroc Prospère, qui crée des richesses et des emplois de qualité à la hauteur de son potentiel : Cette dynamique serait portée par une économie dynamique, entrepreneuriale, diversifiée, productive et innovante, et un tissu économique d’entreprises dense, compétitif et résilient, mettant à profit les atouts du pays et ses richesses matérielles et immatérielles.

2. Un Maroc des Compétences, où tous les citoyens disposent des capacités et jouissent du bien-être leur permettant de prendre en main leur projet de vie et de contribuer à la création de valeur. Le capital humain est le moteur de la dynamique de développement, d’inclusion et de réactivation de l’ascenseur social.

3. Un Maroc Inclusif, qui offre opportunités et protection à tous et où le lien social est consolidé : L’appartenance et l’adhésion de tous les Marocains au projet de société et à la consolidation des bases d’un vivre ensemble harmonieux et cohésif passent par un modèle inclusif. Le Maroc doit pouvoir offrir des opportunités à tous, d’abord et en priorité par l’autonomisation et la capacitation de tous les Marocains, femmes et hommes, et par le renforcement de la protection des plus vulnérables.

4. Un Maroc Durable, où les ressources sont préservées, dans tous les territoires. La durabilité des ressources et la protection de la biodiversité sont nécessaires pour faire face aux risques et menaces générés par le changement climatique et par l’activité humaine à savoir : les pressions sur les ressources hydriques, l’altération des bases productives de l’agriculture, et d’écosystèmes de biodiversité. Le défi de la durabilité consacre la responsabilité collective envers le capital naturel et le climat, en tant que biens communs, et envers les générations futures.

5. Un Maroc Audacieux, leader régional dans des domaines d’avenir ciblés. Attaché à son ouverture sur le monde, et confiant en ses capacités à consolider son rayonnement régional par l’excellence, le Maroc appuie son ambition par sa détermination à relever des paris d’avenir audacieux, qui feraient du Maroc un pôle économique et de savoirs parmi les plus dynamiques et les plus attractifs de la région et du continent.

Les domaines marocains d’avenir

Audacieux, transformationnels et construits sur les avantages compétitifs du Royaume et sur son potentiel, cinq domaines d’avenir portent une convergence d’intérêts entre le Royaume du Maroc et ses principaux partenaires extérieurs et peuvent ainsi contribuer au renforcement de la coopération et les partenariats à savoir :

Devenir une nation numérique, où le potentiel transformationnel des technologies numériques est pleinement mobilisé ;

S’ériger en hub régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;

Devenir le champion régional de l’énergie à bas carbone ;

Acquérir le statut de Pôle financier Régional de référence ;

Faire du Made in Morocco un marqueur de qualité, de compétitivité et de durabilité, accélérant l’intégration dans les chaînes de valeur mondiales et régionales.

Par Abdel-Jalil Zaidane, pour Maghreb Canada Express , Vol. XXI, N°04, Page 2, Édition d’Avril_Mai 2023.