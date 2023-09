Le Canada annonce une aide humanitaire et lance un fonds de contrepartie en réponse au tremblement de terre au Maroc

Le ministre du Développement international, l’honorable Ahmed Hussen, a annoncé un fonds de contrepartie avec la Croix-Rouge canadienne. Afin de répondre aux besoins humanitaires urgents des populations touchées par la catastrophe au Maroc, chaque don effectué par des particuliers à la Croix-Rouge canadienne entre le 8 et le 28 septembre 2023 sera égalé, jusqu’à un maximum de 3 millions de dollars.

« Le Canada est aux côtés du peuple marocain et nous sommes profondément attristés par les pertes de vies humaines et les terribles destructions. Les Canadiennes et les Canadiens croient qu’il faut aider les autres en temps de crise, et c’est pourquoi le gouvernement du Canada s’associe à la Croix-Rouge canadienne pour fournir des secours d’urgence sur le sol marocain. » a déclaré M. Ahmed Hussen.

Ces fonds, recueillis grâce à la générosité de la population canadienne, aideront le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à fournir des services vitaux au Maroc, tels qu’une aide alimentaire et nutritionnelle d’urgence, de l’argent liquide et des bons d’urgence, et des services d’approvisionnement en eau, d’assainissement et de santé.

Un montant supplémentaire de 2 millions de dollars sera également déboursé afin de répondre aux besoins immédiats des personnes touchées par cette crise, ce qui portera le total de la réponse du Canada à 5 millions de dollars.

Affaires mondiales Canada continue de surveiller la situation et reste en contact étroit avec les autorités marocaines et les partenaires humanitaires afin d’évaluer l’évolution des besoins et d’y répondre.

Source : Cabinet du ministre du Développement international