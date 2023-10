Football (Soccer) : Achraf Hakimi met le feu au PSG

C’est bon pour lui, pour le Maroc et pour nous franco-marocains supporters des lions de l’Atlas qui ont réalisé une performance incroyable pendant le Mondial 2022.

Avec le départ de Messi et de Neymar qui monopolisaient le ballon et empêchaient le lion de l’Atlas de s’exprimer sur le terrain. Hakimi a brillé contre Dortmund et Marseille.

Pour le dernier match de Paris contre Marseille, les parisisens ont découvert que Hakimi excelle dans le tir des coup francs. Il a mis un sensationnel au début du match contre Marseille.

Si Messi et Neymar étaient là, ils ne l’auraient pas laisser tirer. Hakimi a déclaré qu’il préfère jouer avec l’équipe marocaine, car l’équipe jouait à onze et non à trois comme à Paris. Tout le monde touchait le ballon.

Arrivé avec une étiquette d’un des meilleurs latéraux droits au monde en 2021 dans le club de la capitale, Achraf Hakimi tardait à montrer toute l’étendue de son talent. Transféré pour 60 millions (+ 11 millions de bonus) depuis l’Inter Milan, le joueur de 24 ans alternait le bon et le moins bon depuis deux ans. Régulièrement pointé du doigt pour ses lacunes défensives ces dernières années (il est vrai peu aidé par un Lionel Messi peu adepte des tâches défensives), le Marocain ne pouvait s’exprimer pleinement.

Un nouveau rôle dans un nouveau PSG

Luis Enrique arrivé à l’intersaison, Achraf Hakimi semble avoir trouvé son coach. Et il le confirme : « Je me sens libre, bien utilisé, avec un grand rôle. Le coach a fait en sorte que je me sente libre. Je sens beaucoup de confiance », confiait-il après la victoire face au Borussia Dortmund (2-0).

Avec Ousmane Dembélé, il semble aussi avoir trouvé une parfaite complémentarité. L’attaquant français fait les efforts pour défendre, et Warren Zaïre-Emery, placé sur la droite du milieu de terrain, couvre suffisamment le terrain pour permettre à Hakimi d’être un milieu supplémentaire en phase offensive, et d’apporter une présence dans la surface. Celui qui a la double nationalité (Espagne-Maroc) peut aller se projeter. « C’est un défenseur, mais il peut être milieu et attaquant », expliquait Luis Enrique à son propos, dans des propos relayés par Foot Mercato. Un entraîneur qui souhaite « 11 attaquants et 11 défenseurs dans son équipe ».

Hakimi de nouveau décisif dans les grands matchs

Formé au Real Madrid, Achraf Hakimi met également la balle au fond des filets sur ce début de saison, avec trois buts inscrits. Notamment un magnifique enchaînement technique face à Dortmund en Ligue des Champions ou un coup franc obtenu par son ami Mbappé face à l’Olympique de Marseille. Face aux Marseillais, le Marocain avait aussi touché à plusieurs reprises les montants, signe d’une présence offensive forte. Kylian Mbappé n’avait d’ailleurs pas hésité à lui rendre hommage après la victoire face à l’ennemi olympien (4-0) sur son compte Instagram, le citant parmi les meilleurs latéraux au monde.

Une bonne chose pour Walid Regragui qui prépare la CAN, Hakimi sera un grand atout avec Hakim Ziyech qui a finalement un club et qui est épanoui à Galatasaray. Il a déjà inscrit un but et livré une passe décisive.

Par Mustapha Bouhaddar pour Maghreb Canada Express, Vol. XXI, N°10, Page 06, Édition du mois d’Octobre 2023.

