Le Maroc, l’Espagne et le Portugal                accueilleront la 24ème édition marquant le centenaire de la coupe du monde du football

Inédit ! : Pour le centenaire de sa première édition en Uruguay en 1930, la Coupe du monde de football 2030 se déroulera dans six pays sur trois continents !

Trois matchs « inauguraux » auront lieu en Argentine, Uruguay et Paraguay. Le reste de la compétition se jouera au Maroc, en Espagne et au Portugal.

La décision a été prise le 4 octobre 2023 par le Conseil de l’instance internationale du football après consultation des confédérations, au cours de sa séance tenue par visioconférence depuis le siège de la FIFA.

« Véritable invitation à venir célébrer le football, la Coupe du Monde de la FIFA et son centenaire d’existence, l’édition 2030 de la compétition phare du football mondial se disputera dans pas moins de trois continents et six pays. Le Conseil de la FIFA a unanimement convenu que la candidature conjointe du Maroc, du Portugal et de l’Espagne serait la seule en lice. Ces trois pays organiseront donc la compétition et leur équipe nationale respective sera par conséquent automatiquement qualifiée, leurs places étant déduites du quota réservé à leur confédération respective », a annoncé la FIFA sur son site internet.

Par ailleurs, compte tenu du contexte historique entourant l’édition 2030 de la Coupe du Monde, le Conseil de la FIFA a décidé à l’unanimité d’organiser une cérémonie de célébration du centenaire dans la capitale du pays ayant accueilli la toute première édition de la compétition, à savoir Montevideo, en Uruguay.

Selon les informations communiquées, une cérémonie commémorative sera organisée en Amérique du Sud, tandis que trois pays sud-américains – l’Uruguay, l’Argentine et le Paraguay – accueilleront chacun un match. La première de ces trois rencontres sera disputée « là où tout a commencé, dans l’enceinte légendaire de l’Estadio Centenario de Montevideo, afin de célébrer comme il se doit le centenaire de la compétition ».

Le Conseil de la FIFA a également convenu à l’unanimité que la seule candidature à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030 sera celle du Maroc, du Portugal et de l’Espagne. « Deux continents -l’Afrique et l’Europe – côte à côte pour célébrer le football et véhiculer un formidable esprit de cohésion sociale et culturelle. Quel magnifique message de paix, de tolérance et d’inclusion », s’est félicité la FIFA.

Il ya lieu de préciser que l’acceptation par le Conseil de la FIFA d’une candidature unifiée pour 2030 doit encore être formellement approuvée l’année prochaine lors d’une réunion des 211 fédérations membres.

Ce ne devrait être qu’une formalité

Le choix en vue du tournoi de 2034 sera fait dans le cadre d’une réunion distincte, a fait savoir la FIFA. ll a été également décidé que, conformément au principe de rotation entre les confédérations, les procédures de candidature pour les éditions 2030 et 2034 devaient se dérouler en parallèle afin de garantir des conditions optimales pour la Coupe du Monde.

Pour la Coupe du Monde de la FIFA 2034, seules les associations membres de la FIFA affiliées à l’AFC et l’OFC sont invitées à se porter candidates à son organisation, a indiqué la même source.

« Une victoire pour le Maroc »

Pour rappel, L’Espagne et le Portugal avaient d’abord présenté une candidature conjointe avant d’être élargie au Maroc, plus tôt cette année. Les six pays hôtes seront automatiquement admis au tournoi, qui comptera 48 équipes, a précisé la FIFA. Ce sera la première fois que la Coupe du monde se déroulera sur plus d’un continent.

Selon des observateurs, l’Arabie saoudite viserait l’édition de 2034 et l’Australie serait également intéressée. La première Coupe du monde masculine à 48 équipes sera organisée en 2026 par les États-Unis, le Canada et le Mexique. « En 2030, nous aurons une empreinte mondiale unique ; trois continents – l’Afrique, l’Europe et l’Amérique du Sud, six pays -l’Argentine, le Maroc, le Paraguay, le Portugal, l’Espagne et l’Uruguay -accueillant et unissant le monde tout en célébrant ensemble le beau sport (le soccer), le centenaire et la Coupe du Monde de la FIFA », a déclaré Infantino, dans un communiqué.

La décision de 2030 marque une victoire pour le Maroc, qui a investi massivement dans les infrastructures de ses plus grandes villes et a été choisi la semaine dernière pour accueillir la Coupe d’Afrique des Nations de 2025, a commenté l’agence de presse anglaise Reuters. «L’équipe nationale masculine a contribué à faire avancer son dossier en atteignant les demi-finales de la Coupe du monde au Qatar, après avoir éliminé l’Espagne et le Portugal lors des tours précédents », analyse le rédacteur du papier.

Dans un communiqué, le cabinet du roi du Maroc Mohammed VI a déclaré que la sélection « reconnaissait la place de choix qu’occupe le Maroc dans les rangs des grandes nations»

Pour le Premier ministre portugais, Antonio Costa, la Coupe du Monde 2030 au Portugal, au Maroc et en Espagne «sera un succès à tout point de vue». La décision du Conseil de la FIFA de retenir à l’unanimité le dossier Maroc-Espagne-Portugal comme candidature unique pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030 de football est «une nouvelle démonstration de notre capacité reconnue dans l’organisation de grands événements», écrit le PM portugais sur le réseau social X (ex-Twitter). Exprimant «sa grande joie», suite à cette décision, M. Costa a félicité les fédérations nationales de football des trois pays pour leur «dévouement et le travail accompli» et a salué ce partenariat tripartite.

Réagissant à cette candidature, Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a déclaré : « Le Mondial 2030 est un moment important dans l’histoire du Maroc. Une grande réalisation sous la direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI».

Fouzi Lekjaa a salué la décision de la FIFA qui a retenu à l’unanimité la candidature unique Maroc-Espagne-Portugal pour l’organisation du Mondial 2030. «C’est un honneur et une responsabilité que nous avons devant nous et un privilège de joindre nos forces avec le Portugal et l’Espagne pour préparer un dossier de candidature qui, j’en suis sûr, marquera l’histoire et poussera l’organisation de la compétition à un niveau inédit», a t-il indiqué dans une déclaration accordée au site de la Fédération espagnole.

De son côté, Fernando Gomez, président de la Fédération portugaise a salué également la décision de la FIFA. «Chacun de nos pays apporte une tradition footballistique vibrante, une expérience organisationnelle inégalée et une capacité à innover qui marquera certainement l’avenir de la compétition», a-t-il souligné.

Pedro Roja, nouveau patron du football espagnol s’est félicité de la victoire de la candidature tripartite: «Le rêve de pouvoir ramener en Espagne, presque 50 ans plus tard, l’organisation d’une Coupe du Monde. Je suis sûr qu’ensemble, avec le Maroc et le Portugal, nous organiserons la meilleure Coupe du Monde de tous les temps!»

Par Ahcène Tahraoui pour Maghreb Canada Express, Vol. XXI, N°10, Page 07, Édition du mois d’Octobre 2023.

Edit