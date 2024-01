Éditorial Janvier 2024 : L’ouvrier ; cet esclave moderne qui  s’auto-gère et qui s’autodétruit..!

Il fut un temps, déjà bien longtemps, où les Hommes avec un ‘H’ majuscule; arrogants, fainéants et machiavéliques étaient presque les égaux de leurs congénères; les hommes avec un ‘h’ minuscule, intelligents certes, mais comptant beaucoup plus sur leurs muscles que sur leur cervelle. Ils étaient cependant très serviables et très bons si bien que l’expression « trop bon, trop con » s’inventa (et s’imposa) d’elle-même !

Tout au début de cette (pré) histoire, les besoins des uns et des autres étaient faciles à satisfaire. Mais au fur et à mesure que les siècles succédaient aux années et les millénaires aux siècles, les Hommes attrapèrent la folie des grandeurs : Des guerres furent faites à des frères qu’on a vite fait de dépouiller de leurs biens et de leurs terres.

Or comment valoriser tant de richesses et travailler tant de terres sans se fatiguer ? Ce fut ainsi que l’Homme (avec un H majuscule) fit appel à son binôme l’homme tout minuscule.

Au début tout se passait très bien, trop bien même !

Mais l’Homme avec sa folie des grandeurs galopante devient de plus en plus exigeant si bien que l’homme eut la mauvaise idée de se plaindre. La réaction de l’Homme ne se fit pas attendre : Il corrompit une partie des hommes, leur accorda certains privilèges ; voire des soldes, en fit son armée et sa police et tout simplement asservit autant d’hommes qu’il en a besoin en ne leur accordant que les privilèges accordés aux bêtes de somme. Cependant, dans sa magnanimité, l’Homme n’appela pas ces hommes ‘’bêtes de somme’’ mais plutôt ESCLAVES.

Plus tard quelqu’un parmi les hommes (avec un ‘h’ minuscule) écrivit : ’’D’où leur viennent toutes ces mains avec lesquelles ils vous giflent ; sinon les vôtres ! ‘’’ Ce genre d’objecteur de conscience ne tarda pas à provoquer des flammèches de révolte (disons-le tout de suite éteintes en faisant gicler dessus le sang des révoltés). Mais ce fut un temps où il ne faisait pas bon de vendre son prochain en tant que marchandise légalement acquise, surtout quand la marchandise a la même couleur que le marchand !

Heureusement qu’on découvrit l’Afrique avec ses hommes couleur chocolat !

Et c’est ainsi que la grandeur des familles blanches fut longtemps mesurée par le nombre de ’’Y a bon Banania’’ qu’on a pris le soin de dresser les uns contre les autres… au point de se traiter entre eux de négros ! Faut le faire ! Et une Nation en particulier qui se prend pour l’avocat des droits de l’homme a fait pire, et ce, jusqu’aux années 1960; sinon après !

Dans ce même pays, champion des droits de l’Homme, le Nord hautement industrialisé; où la machine bouffe le travail de l’homme au quotidien, la décision fut prise d’abolir l’esclavage, laissant au Sud le luxe de continuer ce sport archaïque !

L’ouvrier ; cet esclave moderne qui s’autogère

Et ce n’est pas par philanthropie selon certaines ‘’mauvaises langues’’ : Ce serait juste parce que l’esclave devient trop cher à entretenir face à la machine. Alors, c’est quoi la solution ? Il vaut mieux le transformer en ouvrier; C’est-à-dire un esclave moderne qui s’autogère .

Depuis la révolution industrielle, l’Homme n’a plus besoin de l’homme comme avant car la machine fait le travail de l’homme. Et… ironie du sort, ce sont une catégorie d’hommes, avec un h minuscule, qu’on appelle ‘’savants’’, qui ont développé des machines dans le but de soulager la souffrance de leurs congénères ! Et comme ils sont aussi bons que cons, ils sont allés jusqu’à développer l’intelligence artificielle; qui, maintenant, aide la machine à faire le reste.

Et c’est grâce au dévouement de l’homme à l’Homme que l’arrêt de mort de l’homme serait signé… Par l’homme; avec un h minuscule !

l’homme n’est plus que source de tracas pour l’Homme. Et quoique la machine (intelligente) est en marche pour l’éliminer ; du moins pour le transformer en relique., il faut couper le mal à la racine. Plus de place pour les dinosaures vivants. Il fut un temps où on avait encouragé la natalité, surtout après la grande guerre, ce qui fait que maintenant on se ramasse avec un excédent d’hommes dont on ne sait plus quoi faire ! Il faut maintenant encourager la dénatalité ; Et, tous les moyens sont bons ! Pas besoin de se faire un dessin : juste regarder autour de soi pour se rendre compte du complot.

Ah oui… Hier, les changements climatiques faisaient partie de la ‘’Théorie du complot’’. Ils sont maintenant en voie de devenir une arme de destruction massive pouvant permettre d’éliminer les inutiles parmi les hommes du Sud tout en versant sur eux des larmes de crocodile.

Pas la peine de parler de comment l’Homme espionnait l’homme pour mieux le contrôler au siècle dernier. Avant, ce fut l’Homme qui payait pour cette corvée. Maintenant c’est l’homme minuscule qui s’auto espionne avec son iPhone … pour le compte de l’Homme .

Par Abderrahman El Fouladi pour Maghreb Canada Express, Vol. XXII, N°01, Page 03, Janvier 2024

Avertissements :

* Toute ressemblance avec… Etc, etc, est souhaitée.

* Le masculin est utilisé pour désigner les deux sexes.

