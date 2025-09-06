Déclaration de la Coalition des ONG sahraouies À l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de l’aide humanitaire #ActForHumanity

La Coalition des ONG sahraouies apprécie hautement les efforts des travailleurs humanitaires, qui continuent de faire preuve de courage et d’enthousiasme dans des zones extrêmement dangereuses, afin de venir en aide aux personnes dans le besoin, aux victimes et à leurs familles. Ils ont donné un exemple honorable de solidarité et de réponse rapide aux besoins de larges catégories de réfugiés, de demandeurs d’asile, d’apatrides, de personnes déplacées, de victimes et de leurs familles, suite à l’intensification des conflits armés et à la perpétration de génocides, de crimes de guerre, de nettoyage ethnique et de massacres dans plusieurs régions. Cette situation a suscité un silence alarmant de la part de diverses composantes de la communauté internationale et l’incapacité des Nations Unies et de ses agences à atténuer l’impact de ces conflits sur la vie des populations.

Nous constatons que le système humanitaire a atteint ses limites en raison de l’intensification des guerres, notamment en Palestine, du génocide, des massacres aveugles, des tentatives de déplacement massif visant à vider la Palestine des Palestiniens, et de la famine généralisée dont souffre la population de Gaza. Cette situation a entravé la pleine capacité opérationnelle des équipes de secours humanitaire, des programmes d’aide humanitaire des Nations Unies et des autres programmes des donateurs, en les empêchant d’endiguer la famine meurtrière imposée à la population de Gaza depuis des mois, en violation flagrante du droit international.

Il est temps de reconsidérer les exigences du droit international relatives à la protection des civils durant les conflits armés, à la garantie de l’aide humanitaire et des besoins alimentaires, et à la protection des travailleurs humanitaires. Il s’agit de garantir la continuité de l’aide et son acheminement urgent à ceux qui en ont besoin. En outre, il est nécessaire de fournir davantage de ressources pour faire face à la grave pénurie internationale de dons et de solidarité en temps de crise, protéger le système humanitaire des dangers imminents et empêcher que son personnel ne soit directement pris pour cible par les belligérants.

Etant donné le mépris des règles du droit international relatives à la protection des travailleurs humanitaires, à la préservation de leur vie et à la garantie du bon accomplissement de leurs missions, et le fait que la communauté internationale ferme les yeux sur ces graves violations, en particulier dans la bande de Gaza, et l’encouragement des politiques d’impunité des dirigeants israéliens pour leurs crimes odieux commis contre les civils, y compris les femmes, les enfants, les personnes âgées, les journalistes, les équipes de secours humanitaires et médicales et les travailleurs humanitaires, cette situation difficile pour toute l’humanité appelle à une réflexion profonde sur la reconsidération des méthodes de mise en œuvre et de respect des obligations des États en vertu des règles du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire, à placer les préoccupations humanitaires au premier plan de nos priorités et à nous armer du devoir de prévention et de protection avant de nous engager dans des conflits absurdes qui continuent de répandre le mal, la haine , la mort et la destruction dans notre monde, jusqu’à ce que ces scènes honteuses remettent en question notre humanité à tous ! Il serait donc plus urgent que jamais de développer des stratégies et des mesures contraignantes pour obliger, sans discrimination, tout chacun à endosser ses responsabilités.

Face à l’effondrement du système humanitaire, à la peur généralisée de fournir de l’aide, aux dangers d’être sur le fil du rasoir, aux besoins croissants, à la diminution des financements et à la prise des travailleurs humanitaires pour des cibles militaires à Gaza et ailleurs, une réponse humanitaire, qui adhère aux principes et aux idéaux sur lesquels les Nations Unies ont été fondées, est plus urgente que jamais pour : parvenir à la justice, à l’égalité et à la non-discrimination, protéger les vies et préserver la dignité humaine, sensibiliser les États et les autres entités à l’importance de la solidarité internationale, allouer un financement adéquat en temps de crise et de conflit armé, et fournir la protection nécessaire aux travailleurs humanitaires.

À cet égard, l’Alliance des ONG sahraouies ne peut que saluer les efforts et les démarches fructueuses de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour assurer un soutien humanitaire continu et adapté aux besoins du peuple palestinien dans la bande de Gaza, à Jérusalem et dans d’autres zones palestiniennes, et ce, parallèlement aux efforts internationaux du Royaume du Maroc pour mettre fin à l’agression contre le peuple palestinien tout en soutenant les stratégies visant à alléger les souffrances des victimes, des personnes déplacées, des sans-abri, des blessés et des groupes vulnérables dans les différents camps de la bande ainsi que dans les points de rassemblement de la population de Gaza.

Exprimant notre gratitude et notre appréciation pour les efforts marocains déployés pour alléger les souffrances des Palestiniens pris au piège dans une zone de guerre qui ne laisse rien derrière elle pour déraciner le peuple de Gaza de sa terre, et rappelant les directives royales d’allouer plus de 280 tonnes d’aide humanitaire et médicale d’urgence au profit des Palestiniens, en particulier de la bande de Gaza, pendant les mois de juillet et août, qui comprend des produits alimentaires de première nécessité, du lait pour bébé, des médicaments et du matériel chirurgical destinés à soutenir le travail médical et humanitaire dans la bande, ainsi que des couvertures, des tentes et divers équipements humanitaires à la lumière du siège meurtrier de Gaza qui est en place depuis un certain temps.

Compte tenu de l’engagement du Maroc à soutenir le peuple palestinien frère dans son épreuve et à maintenir sa fermeté sur sa terre, de la préoccupation du Royaume face à la situation humanitaire extrêmement préoccupante et du soutien populaire marocain sans précédent, l’Alliance des ONG sahraouies encourage le Maroc à poursuivre ses efforts pour faire pression sur l’occupant israélien afin qu’il mette fin à son agression et à la série de génocides et de massacres contre le peuple palestinien, à mobiliser le soutien international pour protéger le système humanitaire dans la bande de Gaza et dans d’autres régions du monde, à promouvoir la responsabilité et à renforcer le sens de la mise en œuvre du droit international et du respect des obligations internationales pertinentes.

L’Alliance des ONG sahraouies ne peut manquer de souligner les conditions de pauvreté et de fragilité qui règnent dans les camps sahraouis situés dans le sud-ouest de l’Algérie. Ceci est dû à la persistance de graves violations liées à la contrebande et à la vente d’aide humanitaire destinée à répondre rapidement aux besoins de la population sahraouie vivant dans les camps de Tindouf depuis le début des années 1980. Le silence suspect persistant concernant ce crime compromet la possibilité pour ces personnes de jouir de leur droit à l’alimentation et à la santé, et à la complicité des autorités algériennes avec le Front Polisario, organe de supervision de la gestion des camps, conformément aux accords secrets conclus entre l’organisation et le gouvernement algérien pour déléguer sa compétence juridique, judiciaire et administrative depuis la création des camps en 1975.

Sur cette base, la coalition appelle à un examen de la situation humanitaire désastreuse des résidents du camp, à l’attribution des responsabilités, à l’imposition de sanctions aux contrevenants, à la révocation du mandat de l’Algérie de remplir ses obligations internationales exigeant la protection et la prise en charge des résidents du camp, à la prise en compte de leurs doléances, à la réglementation de la distribution de l’aide humanitaire destinée à porter secours à une organisation militaire non étatique et à des efforts pour garantir qu’ils bénéficient d’un statut juridique reconnu conformément aux dispositions de la Convention internationale relative au statut des réfugiés et de son Protocole additionnel.

L’Alliance des ONG sahraouies qui partage l’inquiétude des Nations Unies quant à la détérioration de la situation humanitaire dans de nombreuses zones de conflit armé, à l’effondrement du système humanitaire et au ciblage dangereux des travailleurs humanitaires, réitère son appel à :

1. Renforcer la protection du personnel humanitaire et des personnes prodiguant des soins aux victimes de guerre, aux groupes ciblés et aux civils.

2. Encourager le respect et l’application du droit international humanitaire.

3. Tenir les engagements pris pour répondre aux préoccupations financières dans le contexte d’une situation humanitaire critique.

4. Renforcer le contrôle et la responsabilisation de la gestion des opérations d’aide humanitaire afin de garantir son acheminement vers les personnes dans le besoin.

5. Lutter contre la politique généralisée d’impunité dans le contexte des crimes majeurs relevant du droit international humanitaire.

Fait à Laâyoune, le 19 août 2025

Par la Coalition des ONG sahraouies

AVERTISSEMENT :

Le texte ci-dessus est une traduction Google de l’original qui a été diffusé en langue Arabe .