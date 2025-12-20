Coupe Arabe de la FIFA 2025 : Consécration du football à la Marocaine

Par Abderrazaq Mihamou (1)

Au terme d’une finale d’une rare intensité , le Maroc a décroché ce jeudi, 18 décembre 2025, son deuxième titre en Coupe Arabe de la FIFA en disposant de la Jordanie (3-2) au stade de Lusail. Plus qu’un simple trophée, cette victoire vient valider la stratégie de formation de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et pose un défi stimulant pour l’équipe A de Walid Regragui à l’approche des grandes échéances continentales.

Un scénario à couper le souffle

Si le tableau d’affichage retient le score de 3-2, c’est la dramaturgie de la rencontre qui marquera les esprits. Dès la 4ème minute, le ton était donné par un geste de classe mondiale : un lob audacieux d’Oussama Tannane depuis le rond central, surprenant le portier jordanien. Ce but, symbole de la confiance technique des joueurs marocains, n’a pourtant pas assommé une équipe jordanienne résiliente.

Les « Nashama » ont su revenir au score, forçant le Maroc à puiser dans ses ressources mentales pour arracher la victoire en prolongation. Cette capacité à gérer les temps faibles et à faire la différence dans les moments critiques témoigne d’une maturité tactique qui dépasse le simple talent individuel.

La consécration d’une politique sportive

Ce sacre n’est pas le fruit du hasard, mais la récolte d’une politique de fond. En s’imposant avec une sélection composée majoritairement de joueurs évoluant dans les championnats arabes et la Botola, le Maroc démontre la vitalité de son football local.

Cette victoire renforce la crédibilité du travail effectué par la Direction Technique Nationale. Elle prouve que le « produit local » marocain est capable de s’exporter et de dominer sur la scène régionale. La continuité est le maître-mot : après le sacre de 2012 et celui de 2021 (sous Houcine Ammouta), ce nouveau titre en 2025 ancre le Royaume comme la puissance dominante du football arabe moderne

.

Un réservoir de talent pour Walid Regragui

L’ombre de Walid Regragui planait positivement sur cette finale. Si le sélectionneur de l’équipe A n’était pas sur le banc pour cette compétition spécifique, la performance des « Lions A' » lui envoie un message clair, à la fois rassurant et exigeant.

D’une part, c’est une excellente nouvelle pour le sélectionneur national qui voit son réservoir de joueurs s’élargir. Des éléments comme Tannane ou les cadres de cette épopée qatarie postulent désormais légitimement une place dans le groupe principal.

D’autre part, cette victoire met la barre haut. En démontrant une telle qualité de jeu et une telle « grinta », l’équipe réserve met une pression saine sur l’équipe première. Elle rappelle que le maillot national se mérite et que la performance est attendue à tous les étages. Pour Regragui, l’équation est simple mais ambitieuse : capitaliser sur cette dynamique victorieuse pour confirmer le statut du Maroc lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations et des qualifications au Mondial 2026.

Le message envoyé depuis Doha est limpide : le football marocain ne se repose pas sur ses lauriers depuis 2022, il continue d’avancer.

(1) Maghreb Canada Express vous invite à vivre la CAN autrement… Nous sommes fiers de vous donner rendez-vous dans notre toute nouvelle rubrique spéciale, animée par notre correspondant au Maroc, Abderrazaq Mihamou. Passionné du ballon rond et ancien sociétaire de l’Union Sportive de Midelt, Abderrazaq apportera un regard inédit sur la compétition, conjuguant son expérience du terrain à la vision stratégique acquise dans ses carrières d’expert en digital, consulting et coaching. Une analyse à la croisée du sport et de l’expertise, à ne manquer sous aucun prétexte.