CAN : Plus de 60 ans d’Histoire, de Passion et de Légendes

Par Abderrazaq Mihamou (Maroc)

La Coupe d’Afrique des Nations n’est pas qu’un simple tournoi de football ; c’est le miroir de l’identité d’un continent. Depuis sa création, elle a grandi, s’est transformée et a révélé au monde des talents exceptionnels.

1. La Naissance des Géants (1957)

Tout commence à Khartoum, au Soudan, en 1957. À l’époque, seules trois nations participent : l’Égypte, le Soudan et l’Éthiopie. L’Afrique du Sud, bien qu’invitée, est disqualifiée en raison de l’apartheid.

Le premier vainqueur : L’Égypte, qui domine l’Éthiopie (4-0) en finale, lançant ainsi son hégémonie sur le continent.

2. L’Expansion et le Prestige

Au fil des décennies, la CAN est passée d’un petit comité à une fête géante :

Années 60-70 : Le tournoi s’ouvre aux nations nouvellement indépendantes. Le Ghana des « Black Stars » devient la première grande puissance;

1996 : Un tournant historique avec le sacre de l’Afrique du Sud de Nelson Mandela, symbole de réconciliation;

2019 : Le passage à 24 équipes, permettant à de « petites » nations de créer la surprise (comme Madagascar ou la Mauritanie).

3. Les Maîtres du Palmarès

Certaines nations ont marqué la compétition de leur empreinte indélébile :

Égypte (7 titres) : Le record absolu, dont un triplé historique (2006, 2008, 2010);

Cameroun (5 titres) : Les « Lions Indomptables », rois de la régularité et du combat physique;

Ghana (4 titres) : Les pionniers du beau jeu africain;

Maroc (1 titre) : Sacré en 1976, le Royaume court après sa deuxième étoile depuis près de 50 ans.

4. Les Chiffres Qui Parlent

9 buts : Le record de buts en une seule édition, détenu par le Congolais Ndaye Mulamba depuis 1974;

18 buts : Le total historique de Samuel Eto’o, meilleur buteur de tous les temps de la compétition;

36 matchs : Le record d’apparitions pour un joueur, détenu par la légende camerounaise Rigobert Song.

Pourquoi la CAN 2025 au Maroc est-elle historique ?

Après l’édition de 1988, le Maroc accueille à nouveau le continent. C’est l’occasion pour le Royaume de montrer son expertise organisationnelle et pour les Lions de l’Atlas de transformer leur statut de demi-finalistes du Mondial en un sacre continental tant attendu, surtout à la sortie de la coupe d’arabe vainqueur par les locaux, en marquant les pays du golf par la stratégie du Foot menée sous les hautes directives de Sa Majesté Mohamed VI.

Le saviez-vous ?

La CAN est la deuxième plus ancienne compétition continentale au monde, créée seulement trois ans après l’Euro !

