Riyad Mehrez annonce sa retraite internationale 

Riyad Mahrez a annoncé le 3 juillet 2026 sa retraite internationale à l’issue de l’élimination de l’Algérie en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Suisse (0-2), mettant fin à une carrière de plus de dix ans avec la sélection nationale.

« C’était un match à notre portée. On prend deux buts sur des erreurs, à ce niveau-là on paie cash. On n’a pas démérité, mais on concède trop de buts pour espérer quelque chose. Dernière apparition avec la sélection. C’était mon dernier match », a déclaré l’ailier de 35 ans au micro de beIN Sports.

L’Algérie a été éliminée au terme d’un match globalement disputé mais marqué par un manque d’efficacité offensive et des erreurs défensives qui ont coûté cher aux Verts dans une rencontre décisive.

Malgré une volonté affichée d’imposer son rythme et de revenir dans la partie, la sélection algérienne n’est pas parvenue à inverser la tendance face à une équipe suisse plus réaliste dans les moments clés.

Les Verts quittent ainsi la compétition dès la phase à élimination directe, au terme d’un parcours en dents de scie marqué par des performances inégales mais des séquences jugées encourageantes.

Durant ce Mondial, l’Algérie aura alterné entre des phases de jeu maîtrisées et des moments de fragilité, sans réussir à franchir le cap attendu dans les grandes échéances.

Avec cette annonce, Mahrez, l’un des joueurs les plus capés de l’histoire de la sélection avec 119 sélections et 40 buts, tourne une page majeure du football algérien. Deuxième joueur le plus capé derrière Aïssa Mandi et deuxième meilleur buteur derrière Islam Slimani, il laisse derrière lui l’image d’un leader technique et d’un cadre de la génération récente des Verts.

Aucune précision n’a été donnée concernant une éventuelle cérémonie d’hommage ou les suites institutionnelles de cette annonce au sein de la Fédération algérienne de football.

Par Ahcène Tahraoui