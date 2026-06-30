Le Canada au Mondial 2026 : Eustáquio propulse les Rouges au second tour et expulse l’Afrique du Sud

Par Abderrazaq Mihamou pour « Maghreb Canada Express »

Il fallait un héros. Il est arrivé au moment où tout semblait basculer vers la prolongation. À la 92? minute, Stephen Eustáquio a fait exploser de joie tout un pays en inscrivant le but de la victoire (1-0) face à l’Afrique du Sud, offrant au Canada une qualification historique pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Dans un Los Angeles Stadium en ébullition, les Rouges ont longtemps buté sur une défense sud-africaine disciplinée avant de trouver enfin la faille dans les derniers instants d’une rencontre étouffante.

Un éclair de génie au bout du temps additionnel

Alors que le chronomètre semblait condamner les deux équipes à une prolongation, un ballon mal repoussé de la tête est retombé à l’entrée de la surface. Stephen Eustáquio n’a pas hésité une seconde. D’une frappe limpide et précise, le milieu canadien a trompé le gardien sud-africain et offert au Canada le but le plus important de son histoire récente.

Une délivrance après plus de 90 minutes de domination stérile, où les occasions canadiennes s’étaient multipliées sans trouver le chemin des filets.

Une Afrique du Sud solide mais trop prudente

Les Bafana Bafana avaient fait le choix d’un bloc compact, privilégiant la rigueur défensive aux ambitions offensives. Leur première occasion est venue d’une tentative de Teboho Mokoena, facilement maîtrisée par Maxime Crépeau.

Face à une équipe sud-africaine essentiellement préoccupée par la conservation du score, le Canada a progressivement pris le contrôle du jeu. Mais il a fallu attendre les toutes dernières secondes pour voir cette domination enfin récompensée.

Le retour attendu d’Alphonso Davies

L’autre moment fort de la soirée restera le retour d’Alphonso Davies. Blessé aux ischio-jambiers et absent durant toute la phase de groupes, le capitaine canadien est entré en jeu à la 75? minute.

Sa présence a immédiatement redonné de l’élan aux Rouges, insufflant vitesse, confiance et intensité à une équipe qui refusait d’abandonner son rêve mondial.

Une page d’histoire s’écrit

Cette rencontre avait déjà une saveur particulière. Pour la première fois de leur histoire, le Canada et l’Afrique du Sud disputaient un match à élimination directe en Coupe du monde.

En s’imposant, les Canadiens signent la plus grande performance de leur histoire dans un Mondial masculin et poursuivent une aventure qui semblait encore inimaginable il y a quelques années.

Au coup de sifflet final, l’émotion était immense. Le sélectionneur Jesse Marsch n’a pas caché sa fierté en lançant à ses joueurs : « Vous êtes des héros canadiens !»

Des mots à la hauteur d’un exploit qui restera gravé dans les annales du football canadien.

Rendez-vous à Houston

Le Canada n’a désormais plus le temps de savourer. Les Rouges retrouveront Houston le 4 juillet, où ils affronteront le vainqueur du duel entre les Pays-Bas et le Maroc.

Une nouvelle montagne à gravir. Mais après cette victoire arrachée au bout du suspense, le Canada sait désormais qu’aucun rêve n’est trop grand.Houston, le rêve canadien ne fait que commencer.