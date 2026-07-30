Le pass « Un Canada fort » de retour pour l’été 2026 : un coup de pouce au portefeuille et au tourisme

Le gouvernement fédéral canadien relance son programme phare « Un Canada fort » pour la saison estivale. Du 19 juin au 7 septembre 2026, Canadiens et touristes étrangers pourront profiter de réductions massives et de gratuités dans les transports, les parcs nationaux et les institutions culturelles du pays.

Le tourisme abordable comme priorité

Dans un contexte économique toujours marqué par le coût élevé de la vie, Ottawa mise sur l’accessibilité. Le laissez-passer, entièrement dématérialisé, s’applique directement sur place chez les partenaires. Il vise à inciter les ménages et les jeunes à choisir des destinations locales pour leurs vacances.

Les principales offres de l’été 2026 :

Parcs Canada : L’accès aux sites est gratuit pour tous, et les frais de camping sont réduits de 25 %.

: L’accès aux sites est gratuit pour tous, et les frais de camping sont réduits de 25 %. Culture : Les musées nationaux, le Musée des plaines d’Abraham et plusieurs galeries provinciales offrent l’entrée gratuite aux moins de 18 ans et 50 % de rabais aux 18-24 ans.

: Les musées nationaux, le Musée des plaines d’Abraham et plusieurs galeries provinciales offrent l’entrée gratuite aux moins de 18 ans et 50 % de rabais aux 18-24 ans. Transports : VIA Rail accorde la gratuité aux enfants accompagnés d’un adulte et un rabais de 25 % pour les jeunes adultes.

Un succès économique mesurable

Lancé à l’été 2025, le programme a déjà fait ses preuves. Selon les derniers bilans, l’initiative a généré une hausse de fréquentation de 13 % dans les parcs nationaux et de 15 % dans les musées nationaux. VIA Rail a également enregistré une hausse de 6,5 % de son achalandage.

Face à la forte demande attendue, notamment pour le camping et les trajets en train, les autorités recommandent fortement de réserver à l’avance sur les plateformes des partenaires. La liste complète des institutions culturelles participantes est quant à elle disponible sur le site de Patrimoine canadien.

AEF