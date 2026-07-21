Finale du Mondial : La leçon de l’Élève au Maître

Par Abderrazaq MIHAMOU pour MCE

Espagne 1-0 Argentine (a.p.) — Une finale à sens unique a consacré, cette nuit, la génération montante du football mondial. Dans la continuité de sa démonstration collective en demi-finale contre la France, l’Espagne a confirmé, sans partage, la supériorité de son jeu et de son projet.

Face à une Argentine qui avait pourtant « volé » sa qualification aux dépens de l’Angleterre, la Roja n’a jamais tremblé. La Furia albiceleste, à court d’idées et de solutions, a révélé ses limites dans le grand rendez-vous, incapable de contenir la pression constante imposée par des Espagnols supérieurs dans tous les compartiments du jeu.

Demi-finale Espagne-France : la finale avant la finale

Ce sacre s’est en réalité dessiné quelques jours plus tôt, en demi-finale. Face à une équipe de France pourtant réputée pour sa puissance offensive, l’Espagne avait livré une démonstration de maîtrise collective, alternant possession étouffante et transitions rapides. Les Bleus, bousculés dans leur relance et pris de vitesse dans les intervalles, n’avaient jamais trouvé la solution pour freiner l’automatisme espagnol. Ce succès, obtenu avec autorité, avait déjà valeur de message adressé au reste de la compétition : la Roja abordait la finale avec la confiance d’un favori légitime, et non d’un simple outsider.

Demi-finale Argentine-Angleterre : une qualification à l’arraché

De l’autre côté du tableau, l’Argentine avait connu un tout autre scénario. Poussés dans leurs retranchements par une Angleterre solide et disciplinée, les Albicelestes avaient longtemps semblé dépassés tactiquement, sauvés davantage par des décisions arbitrales contestées et un réalisme de circonstance que par la qualité de leur jeu. Cette victoire, jugée volée par de nombreux observateurs, laissait déjà transparaître des failles structurelles que la finale allait cruellement confirmer : une équipe capable de survivre à un match, mais pas de dominer un adversaire de rang mondial.

En final Espagne-Argentine le but, venu tardivement lors de la prolongation, est apparu comme la conséquence logique et méritée d’une domination sans appel. Il n’a fait qu’entériner ce que le terrain disait depuis le coup d’envoi : l’Espagne devait gagner ce titre.

Sur le plan individuel, le contraste a été tout aussi cruel. Lamine Yamal a régné en seigneur sur cette finale, insaisissable, décisif, portant sur ses épaules l’ambition d’un pays et d’une génération qui n’a plus rien à prouver. En face, Lionel Messi, fantomatique, est resté inexistant, symbole d’un crépuscule qui contraste avec l’aube éclatante du jeune prodige espagnol.

Au terme de cette rencontre, l’image restera celle d’un passage de flambeau : l’élève a définitivement dépassé le maître, et le football mondial entre dans une nouvelle ère, résolument espagnole et Lamine Yamal a balisé son chemin pour le prochain ballon d’Or.