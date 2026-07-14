Montréal : le Festival Portugal International célèbre la diversité du monde lusophone

Par Ahcène Tahraoui (Montréal)

Le Quartier portugais de Montréal a accueilli, du 10 au 12 juillet, la 13? édition du Festival Portugal International de Montréal (FPIM), un événement devenu, au fil des ans, l’un des rendez-vous culturels estivaux les plus fréquentés de la métropole québécoise.

Organisée sur le site de l’église Santa Cruz, cette manifestation a réuni des artistes du Canada, du Portugal, du Brésil, de l’Angola, des États-Unis et du Québec autour d’une programmation gratuite mêlant fado, musiques traditionnelles lusophones, folklore et rock. Pendant trois jours, le public a également eu accès à des expositions d’arts visuels et de littérature, à des espaces gastronomiques mettant en valeur les saveurs portugaises, ainsi qu’à des activités destinées aux familles et à un tournoi de soccer pour les jeunes. Pour les organisateurs, « l’édition 2026 revêt une importance particulière puisqu’elle souligne le 70? anniversaire de l’Association portugaise du Canada (APC), la plus ancienne association portugaise du pays. Cet anniversaire marque sept décennies d’engagement communautaire et rend hommage à l’importante contribution de la communauté portugaise au développement social, culturel et économique du Québec et du Canada. »

Au-delà de sa vocation festive, le Festival Portugal International s’affirme comme un espace de dialogue interculturel et de valorisation du patrimoine lusophone. Il témoigne également de la place qu’occupe aujourd’hui la communauté portugaise dans le paysage montréalais, où elle continue de contribuer activement à la vie économique, sociale et culturelle de la ville.

Par son affluence et la diversité de sa programmation, cette 13? édition confirme la place du FPIM parmi les manifestations culturelles qui rythment l’été montréalais et illustrent le caractère cosmopolite de la métropole québécoise.