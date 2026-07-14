L’Espagne arrache sa qualification au terme d’un bras de fer face à une Belgique héroïque

Par Abderrazaq Mihamou Pour MCE

Il y a des victoires qui ne se contentent pas de délivrer, elles sculptent la légende. Celle de l’Espagne, arrachée dans les ultimes souffles d’un match suffocant, appartient à cette catégorie rare où la pureté technique a dû s’agenouiller face à une rage indomptable. Car en face, la Belgique n’a pas seulement joué un match de football ce soir-là ; elle a livré une guerre, maillot détrempé, poumons à vif, jusqu’à l’ultime seconde de folie.

La Belgique, l’orgueil des Diables Rouges

On les disait diminués, presque résignés à un destin de nation en transition. C’était oublier l’orgueil insatiable de cette équipe. Dès le coup d’envoi, les Diables ont imposé un pressing d’enfer, courant, harcelant chaque porteur de balle espagnol comme si leur survie ne tenait qu’à un geste. Chaque tacle résonnait comme une promesse : celle de ne jamais abdiquer. Ce soir-là, la Belgique n’a peut-être pas affiché le talent le plus flamboyant du tournoi, mais elle a puisé dans une ressource que le talent seul ne peut jamais égaler : un cœur qui refusait obstinément de cesser de battre.

Lamine Yamal, la grâce au cœur du chaos

Et puis il y eut Lamine Yamal. Sa silhouette légère évoluait au milieu du chaos général, comme s’il foulait une autre pelouse que tous les autres. Ses dribbles possédaient cette qualité rare, presque insolente, d’être acrobatiques sans jamais être superflus. Une feinte de corps, un appui intérieur, une accélération fulgurante et la défense belge, pourtant héroïque, se retrouvait suspendue dans le vide, un temps de retard, un espace trop grand.

Mais la véritable splendeur de Yamal, ce soir-là, ne résidait pas seulement dans ses dribbles. Elle s’épanouissait dans sa vision du jeu. Cette capacité à percevoir la fraction de seconde avant les autres, à glisser un ballon entre deux lignes avec la précision d’un horloger plutôt que la fureur d’un artificier. Chaque passe portait en elle une intention limpide, presque une signature. Le football, quand il est joué de la sorte, cesse d’être un simple sport pour devenir une forme d’art, une écriture.

Le basculement : la blessure, l’erreur, le destin

Le scénario a basculé sur un événement aussi cruel que le football sait parfois l’être. Thibaut Courtois, pilier de sérénité depuis le début de la compétition, s’est effondré sur une sortie audacieuse, victime d’une blessure qui a figé un stade entier. Remplacé dans la douleur, Koen Casteels a dû entrer en jeu sans échauffement, sans le temps de prendre ses marques, propulsé au cœur d’un brasier de qualification mondiale.

C’est dans cette confusion, dans cette fraction d’incertitude qu’un gardien remplaçant porte inévitablement en lui, qu’est né le but égalisateur espagnol face à Casteels. Une frappe loin d’être imparable, un ballon qui aurait dû être maîtrisé, mais qui a glissé, trahison des mains encore froides, filant vers les filets. Ce ne fut pas une erreur de lâcheté. C’était l’erreur humaine, celle que le football inflige parfois aux hommes projetés trop brusquement sous les feux de la rampe.

L’Espagne avance, la Belgique s’élève

L’Espagne avance, mais elle le fait dans la fatigue et l’incrédulité face à elle-même. Elle reconnaît avoir croisé ce soir un adversaire qui méritait une autre destinée. Le football, on le sait, n’obéit pas toujours à la justice , il ne livre que des instants lumineux, des traits de génie, et parfois des tremblements de main au moment où il ne faudrait pas.

Yamal poursuit son ascension sereine, comme si ce tournoi n’était qu’une étape inévitable qu’il franchit avec une élégance naturelle. Mais ce sont les Diables qui ont insufflé à cette rencontre sa charge émotionnelle et sa résistance. Ils quittent le terrain sans trophée, certes, mais forts de la conviction d’avoir ébranlé des certitudes et gravé leur empreinte dans les mémoires. L’Espagne sait désormais qu’elle devra se préparer à un véritable test face à la France en demi-finale.