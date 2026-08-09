Vient de paraître : Mouvements sociaux et démocratisation en Afrique du Nord, 1912-2024

Un nouvel ouvrage de Moha Ennaji (1)

« Social Movements and Democratization in North Africa, 1912–2024 » est un nouvel ouvrage du chercheur universitaire et écrivain marocain Moha Ennaji. Publié par Palgrave Macmillan à New York et à Londres, ce volume de 338 pages examine un large éventail de mouvements sociaux au Maroc, en Algérie et en Tunisie, en analysant leur évolution ainsi que leurs implications pour la démocratie et la société.

L’ouvrage comprend huit chapitres qui s’inscrivent dans le contexte de l’intérêt croissant de la recherche pour les mouvements sociaux, la démocratisation, la culture, la jeunesse et les questions de genre. Il explore ces thématiques selon des perspectives historiques, sociologiques et comparatives. Il propose une analyse critique des théories, des méthodes et des pratiques relatives aux mouvements sociaux, tout en mettant en lumière les rôles respectifs de l’État et de la société civile dans la promotion des droits civiques et de la démocratie en Afrique du Nord.

L’ouvrage met d’abord en évidence les liens étroits entre les mouvements sociaux et les processus de démocratisation en Afrique du Nord. Il examine ensuite les dimensions socio-économiques, politiques et culturelles de l’activisme à travers une approche intégrative et holistique. Enfin, il analyse le rôle des mouvements sociaux dans les soulèvements du Printemps arabe ainsi que durant la période qui lui a succédé, en mettant en lumière leurs opportunités, leurs réalisations et leurs limites, notamment celles des mouvements des femmes, islamistes, des droits humains, de la jeunesse et du mouvement amazigh. Cette étude contribue à enrichir notre compréhension des cultures des mouvements sociaux et de leurs interactions avec les organisations internationales et les dynamiques mondiales. Elle met également en évidence les principaux obstacles à la démocratie et à la cohésion sociale dans la région.

L’ouvrage soutient que la situation au Maghreb est beaucoup plus complexe qu’elle n’a souvent été décrite. Les conditions sociales et politiques variant sensiblement d’un pays à l’autre, les mouvements sociaux ont poursuivi leur mobilisation et leur engagement en faveur du changement social et de la démocratisation bien au-delà du Printemps arabe.

Les différents chapitres montrent que le contexte historique et les spécificités nationales constituent des facteurs déterminants et qu’aucune formule universelle ne peut garantir le succès des transitions démocratiques. Au contraire, l’interaction complexe entre les facteurs internes et les influences internationales façonne à la fois les trajectoires et les résultats des mouvements en faveur de la démocratie. Les expériences contrastées du Printemps arabe offrent ainsi des enseignements précieux qui permettent d’affiner les théories relatives aux mouvements sociaux et aux transitions démocratiques.

S’appuyant sur une vaste recherche empirique, l’ouvrage étudie les causes, l’évolution, les objectifs et les effets des mouvements sociaux en Afrique du Nord, ainsi que leurs interactions avec l’État et entre eux. Il présente les résultats d’enquêtes de terrain et analyse l’influence de ces mouvements sur les dynamiques sociales, culturelles et politiques de la région.

L’étude montre que les mouvements sociaux sont animés par une diversité de facteurs, parmi lesquels le nationalisme, la langue (le mouvement amazigh), la religion (le mouvement islamiste), l’égalité des sexes (le mouvement des femmes) ainsi que les inégalités socio-économiques (le mouvement de la jeunesse). Plus largement, elle démontre que ces mouvements sont alimentés par les déséquilibres du développement, l’exclusion, les disparités économiques et l’importance croissante des discours identitaires articulés autour de ces inégalités.

(1) Moha Ennaji est un chercheur et écrivain marocain. Outre ses publications en linguistique, il a écrit sur l’éducation, les migrations et le genre, et est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont quatre romans : « L’olivier de la sagesse » (Karthala), « Douce lumière » (Marsam), « Trahison et Châtiment » (L’Harmattan) ; « L’été berbère ».( L’Harmattan).