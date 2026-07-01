Mondial 2026 : Les trois mousquetaires du match « Maroc – Pays-Bas »

Par Abderrazaq MIHAMOU pour « Maghreb Canada Express. »

Il y a des nuits où le football ne se raconte pas seulement avec des mots, mais avec des battements de cœur. Des nuits où le temps s’étire, où chaque seconde pèse une éternité, où tout un peuple retient son souffle devant un ballon posé sur un point blanc. Face aux Pays-Bas, le Maroc a vécu l’une de ces soirées qui marquent une génération.

Après 120 minutes de confrontation, de courage, de souffrance et d’espoir, les Lions de l’Atlas ont arraché leur destin au bout d’une séance de tirs au but irrespirable. Score final : 3-2 pour le Maroc aux tirs au but. Et dans cette nuit de tension extrême, deux hommes ont écrit la dernière ligne du scénario : Yassine Bounou, immense dans l’épreuve, et Abdelhamid Sabiri, auteur du coup de grâce au dernier penalty.

Mais cette victoire est aussi celle de tout un groupe. Celle de joueurs marocains qui n’ont jamais baissé les yeux. Celle d’un coach, Mohamed Ouahbi, dont l’expertise, la lucidité et la maîtrise émotionnelle ont accompagné le Maroc jusqu’au bout de l’effort.

Un match sous pression, une équipe sous tension

Dès les premières minutes, les Pays-Bas ont imposé leur puissance. Les Oranje ont confisqué le ballon par séquences, multiplié les changements de rythme et cherché à étouffer les sorties marocaines. Les Lions de l’Atlas ont dû défendre, coulisser, fermer les espaces, accepter de souffrir.

Dans cette première tempête, un homme s’est dressé : Bono.

Le gardien marocain a sorti les gants des grands soirs. Autoritaire dans les airs, rapide sur sa ligne, concentré sur chaque ballon, il a maintenu son équipe en vie lorsque la pression néerlandaise menaçait de tout emporter. Une parade réflexe à bout portant, une claquette salvatrice sur une frappe enroulée, une sortie courageuse dans la mêlée : Bono a été le premier rempart d’un Maroc accroché à son rêve.

Les Pays-Bas ont fini par trouver l’ouverture, profitant d’une transition rapide et d’un moment d’hésitation dans le bloc marocain. Le coup était dur. Mais il n’a pas brisé les Lions.

Issa Diop, le but de la révolte

Mené au score, le Maroc aurait pu s’effondrer. Face à une équipe aussi expérimentée, beaucoup auraient reculé davantage, accepté le poids du match, attendu l’inévitable. Pas les Lions de l’Atlas.

À la 64e minute, sur un corner arraché avec volonté, Issa Diop s’est élevé au-dessus de tout le monde. Sa tête, puissante et précise, a jailli comme un cri de révolte. Le ballon a filé dans la lucarne. Égalisation.

Ce but a changé la température du match.

Le banc marocain a explosé. Les supporters ont rugi. Les joueurs se sont regroupés, comme pour se rappeler qu’ils étaient encore là, bien vivants, prêts à aller chercher plus qu’un simple sursaut. Issa Diop, défenseur de devoir, homme des duels et des sacrifices, venait d’offrir au Maroc une nouvelle vie.

Le Maroc grandit dans le combat

Après l’égalisation, les Lions de l’Atlas ont repris confiance. Le pressing est devenu plus mordant, les duels plus engagés, les sorties plus courageuses. Les Pays-Bas, dominateurs par moments, ont senti que le match leur échappait mentalement.

C’est là qu’il faut saluer l’intelligence collective marocaine. Le Maroc n’a pas joué seulement avec le cœur. Il a joué avec discipline, patience et maîtrise. Les défenseurs ont tenu bon, les milieux ont couvert des kilomètres, les attaquants ont continué à peser sur la relance adverse.

Et sur le banc, Mohamed Ouahbi a gardé le cap. Son équipe a su souffrir sans perdre son organisation. Elle a su répondre sans se déséquilibrer. Elle a su croire sans se précipiter. Cette lucidité dans un match d’une telle intensité témoigne d’un vrai travail tactique et mental.

120 minutes d’usure, de courage et de nerfs

Le temps réglementaire s’est achevé dans une tension immense. Les deux équipes avaient eu leurs moments, leurs frayeurs, leurs occasions. Mais rien n’était décidé.

Alors il a fallu aller plus loin. Très loin. Jusqu’aux prolongations.

Pendant 30 minutes supplémentaires, les corps ont commencé à lâcher, mais les esprits sont restés debout. Chaque accélération néerlandaise faisait trembler les tribunes. Chaque contre marocain rallumait l’espoir. Les crampes apparaissaient, les visages se fermaient, les regards cherchaient de l’air.

À la 105e minute, Bono est encore intervenu, vigilant sur une frappe rasante. À la 113e, la défense marocaine a repoussé un ballon brûlant dans la surface. À la 118e, le Maroc a failli tout emporter sur une dernière montée pleine de courage.

Puis le coup de sifflet a retenti.

120 minutes. Toujours à égalité.

Le match allait se jouer aux tirs au but. Là où les jambes ne suffisent plus. Là où il faut du sang-froid, du courage et une part de destin.

La séance de tous les frissons

Le stade est devenu silencieux. Ce silence particulier des grandes séances. Celui qui précède les explosions de joie ou les chutes brutales. Les joueurs marocains se sont regroupés au centre du terrain. Certains fixaient le sol. D’autres regardaient Bono. Les supporters, eux, avaient les mains jointes, les yeux humides, le cœur suspendu.

Le premier tireur néerlandais s’est avancé. Course d’élan. Frappe. Bono a plongé du bon côté. Arrêt.

Le Maroc respirait.

Les Lions ont marqué. Puis les Pays-Bas ont répondu. Chaque tir devenait une épreuve. Chaque ballon frappé semblait porter le poids d’un pays entier. Les tribunes passaient de l’euphorie à l’angoisse en quelques secondes.

Puis Bono a recommencé.

Face à un tireur néerlandais décidé à frapper fort, le gardien marocain est resté debout jusqu’au dernier instant. Il a lu le geste, attendu la frappe, puis s’est envolé. Main ferme. Ballon repoussé. Exploit.

À cet instant, le Maroc a compris que la nuit pouvait lui appartenir.

Mais il fallait encore finir le travail.

Sabiri, le coup de grâce

Le score de la séance était serré. Le Maroc menait d’un fil. Les Pays-Bas venaient de manquer l’occasion de revenir. Le dernier penalty marocain pouvait tout sceller. Alors Abdelhamid Sabiri s’est avancé; Seul face au gardien. Seul face au bruit. Seul face à l’histoire.

Le stade semblait ne plus respirer. Sur le banc marocain, personne ne bougeait. Dans les tribunes, les supporters avaient le regard fixé sur lui. Sabiri a posé le ballon avec calme. Quelques pas en arrière. Une inspiration. Puis la course. Frappe sèche. Précise. Imparable.

But.

3-2 pour le Maroc aux tirs au but.

Le coup de grâce. Sabiri a ouvert les bras. Ses coéquipiers ont fondu sur lui. Bono a couru depuis sa cage, avalé par une marée rouge et verte. Le banc marocain a explosé. Le peuple marocain aussi.

Bono, héros d’une nuit historique

Dans une séance aussi tendue, il faut plus qu’un bon gardien. Il faut un homme capable d’habiter le moment. Bono l’a fait. Par ses arrêts pendant le match, il avait déjà maintenu le Maroc en vie. Par ses exploits aux tirs au but, il a offert aux Lions la clé de la victoire.

Il a été le calme dans la tempête. Le mur dans le chaos. Le gardien d’un rêve national.

Un grand coup de chapeau aux Lions et à Mohamed Ouahbi

Cette victoire, ou cette qualification arrachée au bout des nerfs, porte plusieurs visages. Celui de Bono, bien sûr. Celui de Sabiri, décisif au moment le plus brûlant. Celui d’Issa Diop, buteur de la révolte. Mais elle appartient avant tout à tout le groupe marocain.

Chaque joueur a donné ce qu’il avait. Chaque duel a été disputé comme si le match en dépendait. Chaque course, chaque intervention, chaque replacement a construit ce succès.

Et il faut tirer un grand coup de chapeau à Mohamed Ouahbi. Dans un match aussi long, aussi intense, aussi chargé émotionnellement, son expertise a été précieuse. Il a su préparer son équipe à souffrir, à rester compacte, à ne jamais céder à la panique. Il a su accompagner ses joueurs jusqu’à cette séance de tirs au but où la force mentale devient aussi importante que la technique.

Le Maroc a gagné avec son cœur, mais aussi avec sa tête.

Une nuit pour l’histoire

Au bout de 120 minutes et d’une séance de tirs au but insoutenable, les Lions de l’Atlas ont fait tomber les Pays-Bas. Non pas par hasard. Mais par courage, par solidarité, par talent et par foi.

Bono a repoussé le destin. Sabiri l’a scellé.

Et l’équipe du Maroc, encore une fois, a fait vibrer tout un peuple.

De Casablanca à Rabat, de Tanger à Marrakech, d’Agadir à Oujda, cette nuit restera dans les mémoires. Une nuit de stress, de larmes, de cris, d’explosion. Une nuit où les Lions ont rugi jusqu’au bout. Le football marocain continue d’écrire son histoire. Et cette page-là, remportée 3-2 aux tirs au but, restera longtemps comme l’une des plus belles. Bravo les lions de l’Atlas