Par Abderrazaq MIHAMOU pour « MCE le 01 Juillet 2026.« Maghreb Canada Express »

Le calendrier sportif réserve parfois des télescopages qui dépassent le cadre du rectangle vert. Samedi prochain, lorsque le coup d’envoi du match opposant le Maroc au Canada retentira, des milliers de foyers, de Montréal à Casablanca, vibreront d’une intensité particulière. Pour la diaspora marocaine établie au pays de la feuille d’érable, cette rencontre n’est pas qu’une simple affiche de football : c’est un miroir tendu à leur propre identité, un duel entre la terre des racines et celle de l’épanouissement.

Une histoire qui remonte aux années 1960

L’histoire d’amour entre le Maroc et le Canada n’est pas récente. Si les premiers ressortissants marocains ont foulé le sol canadien dès la fin des années 1950, c’est véritablement au milieu des années 1960 que l’immigration marocaine s’est structurée, attirée par les opportunités économiques et la francophilie du Québec. Ce qui n’était alors qu’une poignée de pionniers est devenu une communauté florissante.

Aujourd’hui, selon les données du dernier recensement, on dénombre plus de 100 000 Canadiens d’origine marocaine (dont une immense majorité de binationaux). Cette communauté, dynamique et parfaitement intégrée, illustre parfaitement la célèbre maxime de feu Sa Majesté le Roi Hassan II : « Un Marocain restera toujours un Marocain, même s’il acquiert une autre nationalité. Il peut changer de passeport, mais il ne peut pas changer ses gènes, ni son cœur. » Cette fidélité viscérale se retrouve aujourd’hui face à un dilemme émotionnel inédit. Comment choisir entre le pays qui a vu naître ses parents et celui qui l’a vue grandir, étudier et réussir ?

L’affectif au-delà des frontières

Sur les réseaux sociaux comme dans les cafés du Petit Maghreb à Montréal, l’ambiance est électrique mais teintée d’une douce nostalgie. Si le cœur bat souvent au rythme des Lions de l’Atlas, la reconnaissance envers le Canada, pays de la seconde chance et de l’inclusion, est immense. Ce match agit comme un révélateur de cette double appartenance, où l’on ne se sent pas « moitié-moitié », mais « doublement soi-même ».

Le maillot de la réconciliation : l’histoire de Ryan

Dans les tribunes, ou derrière les écrans, les stratégies pour gérer ce tiraillement varient. Nous avons rencontré Ryan, un jeune natif de Toronto d’une mère marocaine. À la question de savoir qui il soutiendra samedi, le silence s’installe. Ses yeux trahissent une hésitation profonde avant de lâcher, presque dans un souffle : « C’est vraiment difficile de choisir. »

« J’ai soutenu le Maroc passionnément jusqu’à aujourd’hui, nous confie-t-il. Mais samedi, je serai face à un mur. » Pour résoudre cette équation impossible, Ryan a trouvé une parade symbolique : « J’ai fait confectionner un tee-shirt rouge spécial. Une moitié arbore le drapeau marocain, l’autre la feuille d’érable canadienne. De cette façon, je n’aurai aucun regret. Peu importe le score, une partie de moi aura gagné. »

L’effet miroir : Le cas Yassine Bounou

Cette quête d’équilibre n’est pas l’apanage des supporters. Sur le terrain, une figure incarne parfaitement cette dualité : Yassine Bounou. Le célèbre gardien des Lions de l’Atlas est né à Montréal avant de s’envoler pour le Maroc. Pour Ryan, comme pour beaucoup de binationaux, Bono est le trait d’union par excellence.

« En le regardant, je me dis qu’il sera sans doute lui aussi tiraillé, même s’il défend les cages marocaines. Il sait ce que signifie être Canadien dans l’âme tout en portant l’héritage marocain dans son sang », explique le jeune homme. En effet, Bono semble être la preuve vivante que l’on peut porter un maillot tout en gardant une empreinte indélébile de son lieu de naissance.

Une fête, quel que soit le vainqueur

Si l’enjeu sportif est bien réel, la dimension humaine de ce match Maroc-Canada l’emporte déjà. Dans les gradins, les couleurs se mélangeront, les accents s’entremêleront et, au coup de sifflet final, l’amitié entre ces deux nations sortira renforcée. Car au fond, pour les 100 000 binationaux qu’ils représentent, ce match est la preuve que l’on peut appartenir à deux mondes à la fois, sans jamais avoir à se diviser. Samedi, le rouge sera à l’honneur, mais c’est la fraternité qui soulèvera la coupe.

Vive la fraternité maroco-canadienne !