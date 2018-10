Québec : Élections générales provinciales 2018 : Message d’Isabelle Melançon à l’électorat de Verdun

Mariée et mère de deux enfants, Christophe et Elizabeth, je suis la députée de Verdun depuis le 5 décembre 2016. J’ai à coeur d’aider les autres et ce depuis ma jeunesse, c’est pourquoi j’ai accepté de faire le saut en politique.

En tant que mère mais aussi au regard de mon parcours professionnel, l’éducation reste ma priorité. La jeunesse représente l’avenir de la société, favoriser la persévérance scolaire, c’est contribuer à bâtir un Québec plus fort et plus prospère. C’est pourquoi je ne pouvais pas laisser Verdun continuer à avoir un des plus hauts taux de décrochage scolaire au Québec.

En 18 mois comme élue, je suis allée chercher une aide additionnelle de plus de 610 000$ pour les organismes en persévérance scolaire de la circonscription mais aussi, annoncer l’ouverture d’une 3ème école à l’Île-des-Soeurs.

Je compte naturellement continuer sur cette lancée en misant sur les programmes d’excellence de nos écoles secondaires et en collaborant avec les organismes en éducation si je suis élue de nouveau à l’issue de l’élection du 1 octobre 2018, la réussite de nos enfants est primordiale !

Citons également un autre enjeu essentiel de mon action politique, la santé est une préoccupation majeure pour les Québécoises et les Québécois. L’ouverture imminente d’un point de service du CLSC à l’Île-des-Soeurs, l’implantation d’une super-clinique sur Bannantyne ouverte 12 heures par jour et 7 jours par semaine, le projet de modernisation de l’hôpital de Verdun (72% de chambres individuelles), tout ceci démontre mon engagement et l’efficacité du gouvernement libéral. Ceci permettra indéniablement un meilleur accès aux services mais aussi une amélioration de la qualité de ces derniers.

Enfin pour terminer, l’accès aux logements sociaux est un aspect également important, je me suis engagée à travailler avec tous les organismes communautaires. À Montréal, il y a un manque de terrains puisque ces derniers sont contaminés. Les terrains du boulevard Gaétan Laberge en sont un parfait exemple. La contamination bloque la construction de logements sociaux mais aussi les futurs projets de garderies à Verdun. J’ai annoncé à titre de ministre de l’Environnement, un montant de 75M$ pour la réhabilitation des terrains à Montréal. Cette enveloppe sera gérée par la ville et j’entends bien collaborer avec les élus en place afin que nous puissions bénéficier de ces sommes pour développer des projets porteurs rapidement puisque le nombre de logements sociaux à Verdun est inférieur à la moyenne montréalaise, nous avons à présent les moyens d’agir.

Tout ceci a été possible en seulement 18 mois. Je veux continuer à vous servir, ensemble, continuons sur cette voie.

Par Isabelle Melançon, pour Maghreb Canada Express, page 5, Vol. XVI, N° 09, Septembre-Octobre 2018.

