MRE / Consulat Général de Montréal : Rencontre de communication et de partage avec le mouvement associatif

Dans le cadre de la concrétisation de son plan d’action pour l’année 2019-2020, Le Consulat Général du Royaume du Maroc à Montréal a organisé, le 05 février 2019, une rencontre de communication et de partage avec les présidents et représentants de toutes les associations des marocains résidant au Québec pour discuter de leurs préoccupations et attentes, mais aussi, présenter le bilan du Consulat Général notamment sur le volet qui concerne les prestations consulaires fournies aux marocains du Canada en 2018.

Cette initiative qui s’inscrit dans une démarche de proximité et d’ouverture sur les marocains résidant au Canada en conformité avec les Hautes directives Royales visant à mieux les servir, a été l’occasion pour le tissu associatif marocain au Canada de s’enquérir sur les actions menées par ce Poste en faveur de la communauté marocaine dans sa différente composante sur les niveaux social, culturel, consulaire et éducatif. Elle a, également, offert l’opportunité pour des échanges et des concertations autours des différents thèmes devant soutenir et accompagner l’émancipation des marocains résidant au Canada.

Cette rencontre rentre dans le cadre de la stratégie de communication et d’ouverture prônée par ce Consulat avec tous les acteurs de la communauté marocaine au Canada et de son engagement d’être au diapason de la Haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI, entoure les membres de la communauté marocaine établie à l’étranger et à la hauteur de ce qu’elle exige en terme d’accueil, en qualité de prestations consulaires et en dévouement.

A cette occasion, Madame Habiba Zemmouri, la Consule Générale, a rappelé que depuis 2015, le ministères des Affaires étrangères et de la coopération internationale, s’est engagé dans un vaste chantier global de réformes structurelles, en particulier, celui du service consulaire, notamment la modernisation, la simplification des procédures administratives consulaires et la numérisation en vue de développer un Consulat plus accessible et plus efficace qui prenne en compte les nouvelles attentes de ses usagers, à travers un comportement professionnel et courtois, à améliorer d’une façon significative le taux de satisfaction des usagers vis-vis l’accueil et de la qualité des prestations.

Dans cette perspective, Elle a mis en exergue, chiffres et statistiques à l’appui, la contribution de la diaspora marocaine au Canada au développement économique de ce pays d’Amérique du Nord, le rôle de nos compatriotes au Canada au rayonnement culturel de leur pays d’origine, les actions menées par ce poste durant l’année précédente, notamment le volet administratif consulaire, l’approche participative adoptée par le Consulat pour répondre aux attentes et aspirations des marocains du Canada, les différentes initiatives culturelles, sociales et associatives accompagnées par le Consulat, pour préserver l’image de marque du Royaume au Canada et les grands axes du plan d’action 2019.

Par la suite, un débat franc a été engagé au cours duquel, les responsables des associations ont fait part de leurs propositions et préoccupations ainsi que leurs attentes aussi bien celles inhérentes à l’amélioration des services et prestations consulaires ou à la promotion de l’action sociale marocaine dans la métropole montréalaise et le reste du Canada.

Force est de constater que, les présidents des associations et les membres du tissu associatif au Canada, ont loué cette initiative qui reflète l’intérêt accordé, par le Consulat, à la communauté marocaine au Canada dans sa différente composante et constitue un espace d’échange des idées et des suggestions sur les moyens susceptibles de satisfaire leurs doléances.

Par ailleurs, les intervenants à cette rencontre ont tenu à exprimer leur reconnaissance pour les l’accompagnement et le soutien du Consulat aux activités projetées par le tissu associatif marocain au Canada. Certains ont insisté sur l’importance de créer des synergies entre ces acteurs et nos compatriotes porteurs de projets afin d’optimiser leurs chances de réussite.

Réitérant leur indéfectible attachement au Souverain et leur fidélité au glorieux Trône Alaouite, les représentants de la communauté marocaine au Canada, ont exprimé leur détermination à adhérer, à l’instar de toutes les autres composantes du peuple marocain, à l’effort de développement du pays.

Source : Communiqué du CG de Montréal.