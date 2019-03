Le gouvernement de la CAQ à la tête du Québec vient de déposer son projet de loi sur la laïcité. qui exclut de facto chrétiens, musulmans, juifs, sikh, etc. de la scène publique, pour cause de leurs apparences. Aux uns on enlève crucifix et symboles, aux autres: kippa, foulard et turban, etc.

De tous les enjeux pertinents du Québec, Legault n’a réussi que le contre sens: exclusion, chicane et frustrations, etc.

Juste pour rappel Legault, vos prédécesseurs depuis 2007 tentaient de monter ce navire brillant pour finir dans une tempête, à l’origine de leurs naufrages: Mario Dumont (2007), Pauline Marois (2012-2014), Gilles Ducepes (2015) et Steven Harper (2015), et vous le suivant.

À part retarder les échéances, faire vibrer la touche identitaire et camoufler vos échecs à livrer la marchandise, et votre incapacité à penser un projet de société qui tient, je ne voie aucun gain dans votre projet.

Vous foncez avec l’épée de l’exclusion: vous vous attaquez à l’immigration et à la diversité, au moment où l’économie du Québec peine à trouver la main d’oeuvre, pendant que le secteur de l’éducation crie le déficit en ressources, et au moment où le Québec se relève des logiques de chicanes et recherche les conditions du bien vivre-ensemble. Et, pendant tout ce temps, M. Legault nous arrive avec de l’échec, de la régression et rien que la chicane.

M. Legault vous venez d’amorcer une bataille vaincue d’avance, oui mais payante, vous vous dites, car vous fait gagner du temps, pour camoufler vos échecs.

Ça ne fait que commencer, attendez-vous aux batailles judiciaires, et attendez-vous à des départs massifs vers d’autres provinces, là où les gens peuvent respirer l’air de la liberté et vivre l’ère de la diversité.

Faites une retraite relaxante dans un spa, à vous tout seul: essayez de vous parler, vous et vous-mêmes et interrogez votre conscience. La nuit porte conseil.

Dr Brahim Benyoucef (le 27 mars 2019)