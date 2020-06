C’EST L’ANNIVERSAIRE DE MAGHREB CANADA EXPRESS : 17 ANS DÉJÀ !

Le ‘’Numéro 0’’ du mensuel « Maghreb Canada Express » (MCE) fut lancé à Montréal (Canada) le 10 juin 2003, suite à un coup de tête personnel, et… une initiative, non moins personnelle, provoquée par une longue attente d’un ‘’plan d’affaire’’ et d’une ‘’charte’’, promis par un certain candidat-partenaire qui avait ses raisons de trainer la patte; Patte que nous n’avions ni les moyens, ni l’envie, ni les principes de graisser.

Et c’est ainsi qu’au début du mois suivant, la Première édition du journal fut distribuée à Montréal et région ainsi qu’à Sherbrooke. Et… depuis lors, le journal fut toujours au rendez-vous, et ce, que je sois personnellement au Canada ou ailleurs dans le Monde, suite à mes obligations professionnelles de climatologue, démentant en passant toutes les prédictions, les plus pessimistes, de nos adversaires; Adversaires attachés à l’espoir de nous voir fermer boutique mais qui se blessent l’orgueil à chaque fois qu’ils se mettent en devoir de nous mettre les bâtons dans les roues.

En effet, on prédit à MCE d’abord une longévité de 3 mois, puis 6 mois, puis un an puis… les Moqadem de Montréal ne surent plus à quel diseur de bonne aventure se vouer car le leur reste accroché à sa boule de cristal (tel le joueur compulsif s’accrochant au manche de la machine-à-sous dans l’espoir très souvent déçu de récolter le jackpot) boule de cristal qui ne fait plus défiler que les Unes du journal qui se succèdent depuis plus de 200 mois.

MCE a vécu et survécut grâce au dévouement de ses chroniqueurs bénévoles (MM. Mustapha Bouhaddar, Mohammed Mraizika, Moha Ennaji, Abdelfettah El Fatin, Abderrazzak Mihammou… et la liste est longue !) ainsi qu’à la fidélité de ses quelques clients qui nous ont aidé, tout au long de ces 17 années, à régler les factures d’imprimerie ainsi que les frais de distribution.

A ces chroniqueurs et à ces clients je dis MERCI ! Je vous resterai redevable et reconnaissant toute ma vie. Vous étiez notre support le plus solide dans l’adversité aussi bien que dans la réalisation de ce rêve : Donner à notre communauté une voix claire, franche et qui porte aussi loin que dans les sphères décisionnelles de notre pays d’accueil et, probablement, aussi dans nos différents pays d’origine. Je souligne ‘’probablement’’ car les sphères là-bas sont si Calfeutrées que les surfaces réceptrices n’envoient que rarement des échos. Plus furtif que ça…

Mais un journal ne saurait exister sans l’existence de son lectorat où il puise sa pérennité et aussi son inspiration.

Aussi, notre reconnaissance va à nos lecteurs et lectrices de différentes origines : 1) Les Canadiens et Canadiennes pour leur interaction avec notre média suite à nos différentes levées de bouclier concernant des enjeux touchant de près notre communauté, 2) les Maghrébins qui nous lisent, nous supportent et nous encouragent ; même dans l’ombre et 3) certains (rares) marocains qui nous contactent directement surtout pour critiquer, non pas ce qui fut fait, mais ce que nous n’avions pas fait ou ce que nous devons faire, ou tout simplement pour signaler des fautes d’orthographe, des points et des virgules oubliés ou des titres mal formulés. Désolés de ne pas toujours vous satisfaire : Nous faisons de notre mieux avec si peu !

Cependant, un Grand merci à vous tous ! : Toutes vos critiques sont les bienvenues et sont très constructives. Même celles de quelques frustrés inconditionnels. A ceux-ci nous répétons : Nous n’écrivons pas pour les faire changer d’idée, mais pour essayer d’empêcher les indécis de tomber dans l’abysse de leur bêtise.

Nous assurons également les politiquement analphabètes ainsi que ceux qui excellent dans La joute tribale : MCE n’a pas roulé, ne roule et ne roulera jamais pour vous.

.

Fait à Montréal, le 10 juin 2020