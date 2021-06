Recrudescence de l’islamophobie au Canada : Il est temps de légiférer pour endiguer la Haine

L’islamophobie est en train d’augmenter ici et les musulmans ne se sentent plus en sécurité dans leur propre pays, le Canada.

Reconnaître que l’islamophobie existe ne suffit plus. Il est temps de promulguer une loi qui combat et punit l’islamophobie.

Les musulmans ont contribué et continuent de contribuer au développement de ce pays, le leurs, et ils doivent être protégés contre les actes et les paroles de Haine. Seule une loi fédérale faisant de l’islamophobie un crime peut arrêter l’islamophobie.

A l’intention du très Honorable Justin Trudeau, Premier ministre du Canada : Il est venu le temps d’agir et de faire de votre soutien à la communauté musulmane d’ici une réalité. Vous, en tant que Premier ministre de ce pays, avez le pouvoir d’envoyer un message fort, aux extrémistes et aux suprémacistes au Canada et ailleurs, que le Canada ne tolère pas et ne tolérera jamais que la communauté musulmane ou toute autre communauté soit menacée.

Merci de soutenir cette pétition en la signant et en la faisant signer .

Par Hachem Ben Essalah

Pour signer cliquer sur l’image :

ou sur ce lien : http://chng.it/5NcMkmcn