Maghreb Canada Express

En se haussant au dernier carré du plus grand événement footballistique mondial, la sélection marocaine est entrée dans l’Histoire, souscrivant une prouesse originale à l’échelle arabe et africaine. Ce succès est la portée de plus de deux décennies d’initiatives et de vastes chantiers lancés sur tous les fronts.

Tous les marocains ont vécu l’épopée triomphale des Lions de l’Atlas au Mondial du Qatar 2022, comme résultat édifiant de l’ambition, l’effort et la persévérance qui doit d’être mis à contribution dans la révision des politiques publiques, particulièrement celles ayant trait à la jeunesse et à l’activité sportive ; et aussi pour réaliser des avancées dans les domaines politique, scientifique, culturel et sociétal …

“Lions de l’Atlas” : Exploit historique et original

Les deux dernières décennies ont été fortement marquées par des avancées au sujet des droits de l’Homme, l’unicité nationale, l’adoption d’une constitution avant-gardiste, un excellent positionnement à l’échelle africaine et internationale sur le plan économique et social.

Les valeureux “Lions de l’Atlas” ont donné une admirable leçon en matière d’acharnement dans le travail, d’esprit collectif et de cohésion sociale, émergeant l’émerveillement du monde entier, sans oublier le soutien massif des supporters marocains, africains et du reste du monde lors de cette grand-messe du ballon rond qualifiée tout simplement la meilleur de tous les temps.

Une profonde fierté pour ce qu’ils ont accompli au cours de ce grand rendez-vous footballistique, en termes de rendement exceptionnel et de discipline remarquable qui reflètent le grand professionnalisme, la haute compétitivité, le patriotisme sincère et les nobles valeurs humaines qui incarnent l’esprit de défi et de détermination à ne ménager aucun effort pour hisser haut le drapeau marocain et représenter comme il se doit le football africain et arabe.

Amour de la Patrie : “Niya” ou la prodigieuse loi d’attraction

“Niya” (foi et forte croyance) n’est autre qu’une composante de la loi universelle d’attraction qui met en lumière le lien entre nos pensées et notre réalité comme une sorte d’aimant. C’est aussi, la capacité à attirer dans nos vies ce sur quoi nous nous concentrons en attirant des choses positives ou négatives. Si nos émotions sont négatives, si nos attentes sont trempées de pessimisme… nous attirons forcément l’échec et la consternation. Et au contraire nous réalisons des résultats positifs grâce à des pensées positives par le biais du cycle : Penser, Aimer, Rêver, Agir, « Vas-y » (Sir, Siir, SSSiiiirr..).

Grâce à la bonne foi et à la “Grinta”, la sélection nationale a réussi l’exploit sans précédent d’atteindre avec brio la demi-finale de cette Coupe du monde contre tout pronostic.

On peut partir du Maroc sans dissocier le Maroc du Marocain

La victoire du Maroc est aussi, l’éclatante expression d’une communion entre joueurs, qu’ils soient issus de l’émigration ou du championnat local, tous unis par le même sentiment d’appartenance. Les images ayant fait le tour du monde des joueurs nationaux embrassant avec tendresse le front de leurs mères est une illustration magistrale des valeurs morales préservées dans notre Nation.

Cet exploit des Lions de l’Atlas réalisé avec panache et ferveur patriotique affirme que la famille des marocains du monde est une mère nourricière du patriotisme qui ne renie pas ses origines et ses appartenances identitaires et qui veille à leur bonne éducation pour être de bons citoyens et ambassadeurs dans leurs pays d’accueil.

La haine incompréhensible du voisin algérien !

Le Maroc a ainsi rendu heureux et fiers des millions de Marocains, Amazighs, Juifs, Arabes, Riffains, Hassanis, et par la même occasion, il a gagné la sympathie du monde entier, en torpillant toutes les prévoyances. Le Roi Mohammed VI a reçu les félicitations des leaders de toutes les grandes nations, des quatre coins du monde, pour l’exploit extraordinaire des Lions de l’Atlas.

L’Espagne, le Portugal, la Belgique et le Canada que nous avons pourtant battus, ont manifesté sympathie pour le Maroc et lui ont souhaité d’aller jusqu’au bout de cette édition. Malheureusement, notre voisin de l’est, avec qui nous partageons plus de référentiels au point qu’on ne peut pas différencier un algérien d’un marocain a fait exception. A ce point ? Les télévisions officielles ont interdit formellement d’évoquer le Maroc ou de montrer son drapeau tout au long de la compétition, pire encore la junte militaire a licencié le directeur de la télévision publique parce qu’il n’a pas respecté cette directive.

On connaît l’animosité, la jalousie, la déception et la galère ; mais la haine profonde du régime militaire algérien ne peut être classifiée dans aucune case des comportements les plus extrémistes. Plus le Maroc avance dans la compétition, plus le régime d’Alger se crispe et prouve son agressivité profonde contre le Maroc voisin.

L’accueil réservé aux Lions de l’Atlas impressionne le monde

Au-delà de la prestation magistrale de l’équipe nationale, l’accueil populaire, la parade et la réception par le Roi Mohammed VI réservé aux Lions de l’Atlas et leurs mères à leur retour du Qatar ont été une réussite largement applaudie. Ainsi, l’organisation, le déroulement des célébrations et des festivités au Maroc ont été massivement saluées et ont émerveillé le monde.

Au delà des dimensions politiques, civilisationnelles, artistiques, médiatiques et culturelles de cette exceptionnelle participation, c’est aussi une mise en valeur du renforcement du rayonnement du Royaume sur les plans régional et international et un appel fort pour les décideurs à s’inspirer des enseignements d’abnégation, de sacrifice et de patriotisme donnés par la sélection nationale.

Ainsi, le football peut être une formidable opportunité de dialogue entre les peuples et les civilisations ; il est aussitôt un meilleur “soft power”.

Par Abdel-Jalil Zaidane, Tétouan (Maroc) pour Maghreb Canada Express , Vol. XXI, N°01, Page 06, Édition de JANVIER 2023.