Maghreb Canada Express

Le rideau est tombé sur la Coupe du monde de football 2022, le 18 décembre dernier au stade Lusail du Qatar avec la consécration de l’Argentine (3-3 , 4-2 t.a.b. ) devant la France, championne du monde en titre.

C’est le troisième titre mondial pour la sélection de l’Abiceleste et le premier pour Lionel Messi qui a enfin réalisé son rêve en remportant le titre qui manquait à son palmarès riche de 42 trophées. Quant à la Croatie déjà finaliste en 2018, elle a terminé son Mondial à la 3e place en battant le Maroc (2-1).

Cette 22e édition de la prestigieuse compétition de soccer où le spectacle a été au rendez-vous un mois durant a été marquée par des exploits, des déceptions et de grandes surprises avec notamment le succès inattendu de l’Arabie Saoudite sur l’Argentine, numéro 3 au classement FIFA et l’élimination dès la phase de poule de la Belgique troisième de la dernière Coupe du monde et de l’Allemagne, championne du monde en 2014.

S’agissant de la participation des sélections africaines, le bilan dressé est positif, de l’avis même du patron de la Fédération internationale de football (FIFA) Gianni Infantino qui se dit satisfait des performances des représentants de notre continent au Qatar, mettant en exergue l’incroyable parcours des Lions de l’Atlas qui ont réalisé un exploit qui restera dans les annales du football africain, arabe et mondial. Selon lui, l’équipe marocaine qui est parvenue en demi-finale est un modèle pour toute l’Afrique. « Je suis ravi car depuis de nombreuses décennies, nous parlons du développement du football africain et quand leur heure viendra- leur heure est venue (…). Je pense que le Maroc a exceptionnellement bien joué. Ils ont été un grand succès et ont très, très bien fonctionné. Atteindre une demi-finale ne se fait pas par hasard. C’est le résultat d’un effort de longue haleine, d’un investissement de la fédération marocaine de football, de tout le staff technique, et d’un jeune entraîneur marocain qui a également été dans le football de club là-bas. Ils nous ont montré comment jouer à un football attrayant et efficace » a indiqué en conférence de presse le patron de l’instance internationale.

En effet, en terminant la compétition à la 4e place –une première africaine au Mondial- les hommes du sélectionneur Walid Regragui auront réalisé un coup de maitre en venant à bout de grandes équipes européennes telles que la Belgique (2-0), l’Espagne (3-0) aux tirs au but (0-0 après prolongations) et le Portugal de Christiano Ronaldo (1-0). Il y a lieu de rappeler que depuis 1930 et la première édition de la Coupe du monde, 44 équipes africaines ont participé à la phase finale et 9 avaient accédé aux huitièmes de finale. Parmi elles, seulement trois avaient atteint les quarts de finale. Le Maroc devient la première équipe africaine à se qualifier en demi-finale d’une Coupe du Monde.

Le Maroc dans l’Histoire…

Une formidable épopée pour Les Lions de l’Atlas qui restera gravée à jamais dans les annales du football marocain, africain et arabe grâce au talent des joueurs et au génie de l’entraineur Walid Regragui qui a su brouiller les cartes en bousculant de grosses pointures du football mondial.

Walid Regragui qui a intégré la sélection trois mois seulement avant le Mondial, en remplacement de Vahid Halilhodzic a réalisé l’exploit de guider ses Lions jusqu’au dernier carré de la Coupe du Monde. Les camarades du keeper Yassine Bounou et d’Achraf Hakimi qui ont livré des batailles héroïques ont montré que le football africain peut rivaliser avec les ténors de la balle ronde connus et reconnus pour leur jeu au niveau mondial. Et c’est en héros que les protégés de Walid Regragui ont été accueillis à Rabat par des milliers de supporters fous de joie pour leurs idoles et leur exploit retentissant.

Selon des observateurs, le bilan de cette 22e Coupe du Monde est positif malgré les polémiques suscitées pour son attribution au Qatar et au sujet des travailleurs migrants exploités sur les chantiers de construction des stades. Le président de la FIFA n’a pas manqué de relever la bonne organisation et le niveau de jeu ayant marqué ce Mondial, le « meilleur de tous les temps ». Plus d’un million de visiteurs se sont rendus au Qatar pendant le Mondial-2022, qui a débuté le 20 novembre et s’est terminé dimanche, et 3,4 millions de supporteurs ont assisté aux matches dans les stades, a annoncé la FIFA.

Sollicité pour Maghreb Canada Express en vue de nous livrer ses impressions sur ce Mondial 2022 ainsi que sur la participation africaine, l’analyste sportif tchado-malien, Alex Zico, connu sur la Toile pour ses débriefings, a noté : « La Coupe du Monde 2022 au Qatar a pris fin le dimanche 18 décembre avec une très belle finale à rebondissement qui a opposé l’Argentine à la France et qui a permis à Messi de remporter sa première coupe du monde à 35 ans (victoire de l’Argentine) ». Il ajoutera : « Qatar 2022 a vu une très belle participation africaine avec 5 équipes dont le Sénégal, le Ghana ; la Tunisie , le Cameroun et enfin le Maroc qui a fait forte impression. Il faut signaler que le point positif est que tous les 5 pays africains ont enregistré une victoire au premier tour, ce qui n’est pas forcément le cas dans les éditions précédentes.

Le Sénégal et le Maroc ont réussi à se hisser en 1/8e de finale avant que les Lions de la Teranga ne faussent compagnie aux Lions de l’Atlas ».

Selon Alex Zico, « cette Coupe du Monde au Qatar a permis au continent africain de briser le plafond de glace qui empêchait les équipes africaines d’accéder en 1/2 finale , désormais c’est chose faite avec le Maroc qui a réussi sa compétition en dominant son groupe dans lequel il y avait les ténors du football mondial et européens ( Belgique et Croatie) avant de battre l’Espagne en 1/8e et d’éliminer le Portugal en 1/4 de finale . Les marocains sortent honorablement en 1/2 avant de finir quatrième de la coupe du monde ».

Pour Alex Zico, la participation africaine a été une satisfaction. « Il y’a beaucoup d’équipes africaines avec un bon niveau qui sont restées à la maison je voudrais parler de l’Algérie, de l’Égypte et de la Côte d’Ivoire qui sont des équipes ayant leur mot a dire vu le niveau de la compétition.

Avec la nouvelle réforme de la coupe du monde qui sera appliquée en 2026 l’Afrique gagnera des places supplémentaires qui sont nettement méritées. Après presque un siècle de coupe du monde, l’Afrique atteint les 1/2 finale, voir une équipe africaine remporter le trophée est un fait qui s’annonce imminent mais tout de même ça demande du sérieux , du travail et de l’organisation. Bonne chance pour le futur du football africain », conclut l’analyste de football Alex Zico.

Par Ahcene Tahraoui (*) pour Maghreb Canada Express , Vol. XXI, N°01, Page 07, Édition de JANVIER 2023.

(*) AU SUJET DE L’AUTEUR :

Natif d’Azazga, en Kabylie (Algérie), Ahcene Tahraoui a exercé dans les principaux quotidiens francophones algériens, Le Soir d’Algérie, Liberté et El Watan. Ses premiers papiers, il les publie au journal Horizons en 1989 alors qu’il était encore étudiant à l’Institut des sciences de l’information et de la communication de l’université d’Alger.