Maghreb Canada Express

Les Français se sont moqués de l’équipe marocaine avant même de l’avoir affrontée, à l’image de ce journaliste qui s’est fendu en rire en entendant un supporter marocain dire que les Lions de l’Atlas iront en finale. Et ce journaliste de souligner : « Il est drôle ce Marocain ! ».

On peut aussi lire dans les médias, des phrases style : « Nous remercions les Marocains de nous offrir une autoroute vers la finale« , ou « la France va affronter le petit poucet« , ou encore « le match contre le Maroc sera un bon entrainement pour l’équipe de France« .

Les Français condescendants, arrogants, voient déjà la troisième étoile accrochée à leurs maillots.

En demi-finale, l’équipe du Maroc privée de ses meilleurs joueurs à l’image de Romain Saiss, le capitaine, de Mazraoui qui a joué quelques minutes, ont tenu tête à l’équipe de France et l’ont même dominée techniquement. Il faut dire que le Maroc a de très bons joueurs de renommée internationale comme Ziyetch qui a tout gagné aux Pays Bas, ou Achraf Hakimi qui joue au PSG, sans oublier Ounahi qui a tapé à l’oeil de l’entraineur espagnol, un joueur incroyable, une vraie découverte de ce Mondial. Ces joueurs sont tellement forts qu’un journaliste français de « L’Equipe » a titré : « la France va affronter une équipe européenne« .

N’en déplaise ! L’équipe marocaine a écrit l’histoire de l’Afrique lors de ce Mondial: elle a battu le Canada (l’une des meilleures équipes de l’Amérique du Nord) ainsi que l’Espagne et le Portugal; deux prestigieuses équipes du vieux continent! Et ce n’est pas un hasard, si elle est arrivée en demi-finale, ce n’est pas un petit poucet non plus, c’est un géant au mental d’acier. Les joueurs binationaux aiment profondément leurs pays d’origine, à l’image de Ziyech qui offre sa prime du Mondial à des associations caritatives marocaines. Ces binationaux, outre leurs talents, jouent avec leurs cœurs. L’entraineur Walid Regragui a réussi leur cohésion, il est né en France, il sait leur parler, c’est un grand frère !

Une victoire qui serait volée par l’arbitre

Cesar Arturo Ramos Palazuelos a-t-il fait preuve de légèreté ? La presse espagnole reproche au juge-arbitre mexicain un « arbitrage approximatif » du match de demi-finale entre les Lions de l’Atlas et les Bleus qui s’est déroulé mardi 14 décembre au stade Al Bayt dans la ville d’Al Khor. Le Maroc aurait pu obtenir deux penalties, mais Ramos n’a pas consulté la VAR pour se rendre à l’évidence. Il se serait posé en 12? joueur de l’équipe de France, fit remarquer la presse espagnole.

Après le match contre le Maroc, la France aborde fatiguée la finale

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », la première erreur « était constatée à la 26? minute lorsque Théo Hernandez a tenté de retirer un ballon de sa zone défensive, en taclant clairement Sofiane Boufal ». La seconde erreur a été enregistrée avant la fin de la mi-temps. Alors que la France menait (1-0), il y a eu un autre tir controversé après la chute de deux joueurs marocains à l’intérieur de la surface de réparation française. Mais l’arbitre a manqué de professionnalisme à ce niveau en ne prenant pas la décision appropriée qui s’impose.

Ce pénalty qu’« aurait dû avoir le Maroc contre la France »

Citant l’arbitre espagnol Borel Gieres, le journal espagnol « Marca » rapporte : «C’est un match déroutant, mais je vois un penalty de Theo Hernandez sur le joueur marocain. Il a commis une faute contre lui dans la surface de réparation ». « AS »lui crie au scandale d’arbitrage. Il a confirmé qu’«il y a presque unanimité sur ce qui s’est passé dans le match entre le Maroc et la France ; c’est un scandale d’arbitrage».

Dépitée, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a saisi la FIFA pour contester l’arbitrage de la demi-finale entre la France et le Maroc. « La FRMF a adressé une correspondance à l’instance compétente dans laquelle elle revient sur les situations arbitrales ayant privé la sélection marocaine de deux penalties incontestables de l’avis de plusieurs spécialistes de l’arbitrage », indique la Fédération marocaine dans un communiqué.

La polémique relative à la prestation arbitrale du Mexicain César Arturo Ramos lors du match qui a opposé le Maroc à la France, en demi-finales du Mondial, fit couler beaucoup d’encre dans la presse internationale.

Coupable d’avoir omis de siffler deux penaltys flagrants en faveur des Lions de l’Atlas face aux Bleus, l’arbitre nord-américain est sous les feux des critiques. L’ancien arbitre international, l’Egyptien Jamal Ghandour, a confirmé ce vol dont a été victime la sélection marocaine lors de son analyse de la prestation arbitrale du Mexicain César Ramos sur la chaîne Bein Sports.

J’avoue que quelques minutes avant le début du match entre le France et le Maroc, quand j’ai appris que c’est le même arbitre qui avait refusé le but à Ziyech marqué sur coup franc contre la Belgique, je me suis dit, le Maroc est foutu, car cet arbitre ne souhaite vraiment pas la victoire du Maroc et c’était le cas.

« Première action sur Boufal : le joueur marocain n’a commis aucune faute qui nécessite une sanction administrative. Celui qui a commis la faute c’est le défenseur qui a fauché Boufal en pleine surface de réparation. La décision juste aurait été un penalty pour le Maroc.

« Seconde action sur Amallah et En-Nesyri : les deux joueurs marocains ont été ceinturés par leurs deux vis-à-vis ce qui les a empêchés de jouer le ballon. Une irrégularité manifeste qui aurait dû être sanctionnée par un penalty. L’arbitre a atteint son but, il a privé le Maroc de la finale.

Ce qui me rebute encore plus, c’est quand je lis le lendemain après la victoire de la France, des titres comme « L’équipe de France a éteint le Maroc« . Qu’est ce que ça veut dire ?

Le Maroc n’est pas une bougie qu’on peut éteindre, c’est un lance flamme qui a éliminé l’Espagne, le Canada, le Portugal, et il continue de briller. Lui au moins il n’a volé personne ! Il n’a rien à se reprocher, il quitte le Mondial la tête haute !

Ce que je déteste le plus dans ce monde, c’est l’injustice, la France a perdu contre l’Argentine et ce n’est que justice.

Je suis fier de cette équipe du Maroc qui a rendu toute l’Afrique heureuse ! Désormais, aucun pays africain ne souffrira de complexe quand il affrontera les grandes équipes de ce monde, car le talent ne s’achète pas. D’ailleurs, quand on observe tous les joueurs qui forment l’équipe de France et qui sont à 99% d’origine africaine, on peut se demander si ce n’est pas l’Afrique qui a joué contre l’Argentine en finale.

Par Mustapha Bouhaddar pour Maghreb Canada Express , Vol. XXI, N°01, Page 04, Édition de JANVIER 2023.