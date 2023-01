Maghreb Canada Express

Toute une Coupe du Monde sous le signe de la controverse; que nous venions de vivre le mois de décembre dernier !

Depuis la désignation du Qatar comme pays hôte en 2010, les polémiques autour de la Coupe du monde 2022 se sont succédées, s’amplifiant au fur et à mesure que le tournoi approche.

Et pour cause ! Dès sa désignation-surprise , le 2 décembre 2010 à Zurich, pour organiser la Coupe du monde 2022, le Qatar fut mis sur la sellette: Soupçons de corruption, accusations de violation des droits de l’Homme, désastre écologique…et la liste est longue d’après les médias de l’occident; Un occident qui se veut libre, ouvert, juste, tolérant et équitable !

Du moins c’est ce que je pensais de mon Occident à moi, mais étrangement dès le premier coup de sifflet, cet Occident dans lequel je vis (et avec choix) commence à changer d’image dans ma perception en commençant par devenir du coup arrogant, intimidant, irrespectueux voire insultant pour ceux qui n’en font pas partie !

Imaginez que vous soyez invités chez quelqu’un, que vous êtes bien reçu, que vous ne manquez de rien, mais une fois entrés à la maison vous faites tout pour imposer vos lois à votre hôte… C’est exactement le comportement que l’Occident voulut adopter face au Qatar !

Or comme chaque pays souverain, le Qatar à sa spécificité et ses valeurs, spécificité et valeurs arabo-musulmanes que, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, l’Occident n’a cessé de saper, voire de dénigrer par le biais d’une propagande négative et, dirais-je, anti-arabe, antimusulmane ou même anti-africaine.

Dès lors, une question commence à se poser d’elle-même : Pourquoi ?

La réponse devint de plus en plus claire, après le coup d’envoi et au fur-et-à-mesure que les matchs se déroulent : On avait peur que le Qatar mette à jour l’aberration de toute cette propagande réductrice contre des pays arabes et musulmans !

Mais voilà les visiteurs qui découvrent par eux-mêmes, et sur place, les vrais valeurs arabo-musulmanes, telles l’hospitalité, le vivre-ensemble, la générosité, le respect et l’ouverture sur son prochain, des valeurs que l’occident a bafoué depuis presque un siècle avec sa machine médiatique !

Au fur et à mesure que les compétitions se déroulent, le Monde entier fut témoin de belles images concrétisant la joie des visiteurs, la sécurité du pays et la générosités des Qataris!

Et la cerise sur le gâteau fut cette équipe Arabo-amazigho-africano-musulmane qui a volé la vedette; cette équipe Marocaine qui vint de surprendre les grandes nations du football; que ce soit sur le plan sportif ou humain, une équipe modeste, talentueuse et qui attira la sympathie de toute la planète, non seulement par son jeu, mais aussi par sa personnalité, sa valorisation de la famille et sa joie contagieuse : Nous ne sommes pas prêts d’oublier un Boufal invitant sa mère à célébrer avec lui sa victoire, ou un Hakimi qui prend sa mère entre ses bras, ou un Walid Regragui, le Coach, qui court vers les autres mamans pour le serrer fort, nous avons été témoins, avec les larmes aux yeux, de l’exploit des ces jeunes garçons de cette équipe du Maroc qui ont propagé un climat de bonheur dans tout les continents et qui ont rappelé au monde entier que les ancêtres de ces garçons ont partagé avec le monde entier le savoir-vivre et le savoir-faire depuis l’Andalousie et que l’occident (qui est fort aujourd’hui) doit se souvenir que sans le partage, le monde serait encore dans les ténèbres.

Pour finir, le vrai gagnant de ce Qatar 2022 sur le plan sportif certes c’est l’Argentine qui a fait preuve de professionnalisme. Mais sur le plan politique, le grand gagnant fut la Palestine qui était présente et qui s’est qualifiée au-delà de la finale même sans équipe pour représenter ce pays.

La Coupe du monde 2022 restera le meilleur évènement footballistique depuis la première édition de la coupe du Monde en 1930, et ce, . que ce soit par la qualité des infrastructures ou celle de l’accueil, ou encore de l’esprit de paix et de coexistence qu’il a insufflé… Qatar 2022 réussit un sans-faute jamais égalé auparavant !

Merci aux Qataris et Bravo au Qatar pour les belles et nobles leçons données au reste du Monde !

Par Par Jawad Najem pour Maghreb Canada Express , Vol. XXI, N°01, Page 03, Édition de JANVIER 2023.