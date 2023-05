Maghreb Canada Express

L’Algérie a présenté officiellement sa candidature pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations 2027, contrairement au Maroc, la Zambie, le Sénégal et le duo Nigéria -Benin qui postulent uniquement pour l’édition 2025.

La Confédération de tutelle a annoncé le 27 avril dernier la réception de trois autres « déclarations d’intérêt » en vue de cette édition : du Botswana, de l’Égypte et un dossier commun transmis par le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie.

La CAF qui a rendu publique cette information sur son site internet a indiqué par ailleurs que son comité exécutif procédera aux visites d’inspection des infrastructures des pays candidats entre le 1er juin et le 15 juillet.

La date limite à laquelle les fédérations membres doivent soumettre leur candidature finale est fixée au 23 mai avec tous les documents de candidature et d’accueil (accord cadre, accord avec les villes hôtes, garanties gouvernementales, etc.), qui doivent être dûment signés, a précisé la CAF. Les visites d’inspection ont lieu entre le 1er juin et le 15 juillet prochains.

La date de la décision d’attribution de la CAN 2027 reste encore inconnue à ce jour, tout comme celle de l’édition prochaine 2025. Le nom du pays organisateur sera connu d’ici au mois de septembre, en même temps que l’heureux élu de la CAN 2025 puisque la CAF annoncera les deux simultanément.

Le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie n’ont jamais organisé la compétition, au contraire de l’Algérie (1990) et de l’Égypte (1974, 1986, 2006 et 2019). Le retrait de l’organisation de la compétition à la Guinée suite au retard criard constaté dans les préparatifs donne de forte chance à l’Algérie et au Maroc pour lui succéder.

Même si rien n’est encore tranché, l’organisation de l’édition 2025 reviendra au Maroc qui ne s’est pas porté candidat pour l’ édition de 2027 contrairement au pays voisin, l’Algérie. Il ya lieu de rappeler que la Coupe d’Afrique des nations de football 2023 (34? édition) se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire, dans 5 villes : Abidjan, Bouaké, Korhogo, San-Pédro et Yamoussoukro.

Par Ahcene Tahraoui pour Maghreb Canada Express , Vol. XXI, N°04, Page 07, Édition d’Avril_Mai 2023.