Maghreb Canada Express

Quel pays aura l’insigne honneur d’accueillir la 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) après le retrait de la compétition à la Guinée en septembre dernier? L’annonce finale devrait intervenir avant septembre prochain qui désignera par la même occasion le pays-hôte de l’édition suivante (2027), a annoncé l’instance africaine.

En attendant, la commission d’inspection de la Confédération africaine de football (CAF) poursuit sa tournée dans les pays candidats pour déterminer l’heureux élu. Après la Zambie, le Maroc et l’Algérie, la délégation de la CAF s’était rendue au Benin et au Nigeria du 31 mars au 2 avril 2023. Un rapport sera remis au comité exécutif de la CAF qui tranchera après étude des différents dossiers et les rapports d’inspection des pays concernés.

Cinq pays ont présenté leur candidature officielle pour organiser la compétition. Il s’agit du Maroc et de l’Algérie, les deux grands favoris pour l’organisation, mais également de la Zambie et du duo Bénin-Nigeria (candidature conjointe).

Sur les 5 pays candidats, la Zambie et le Bénin n’ont jamais accueilli la CAN. Le Maroc a organisé l’événement en 1988 pour la 16e édition. En 2015, le royaume chérifien a refusé d’organiser ce tournoi en raison de craintes sanitaires liées à Ébola obligeant la CAF à désigner la Guinée Équatoriale pour le remplacer. Cette décision du Maroc lui a valu une longue suspension de la compétition, qui a fini par être levée en 2021.

Le Nigeria l’avait organisé pour la première fois en 1980, avec une victoire à domicile devant l’Algérie. En 2000, le Nigeria s’était allié avec le Ghana pour une organisation commune de la CAN, la première dans l’histoire de cette compétition avec la victoire du Cameroun.

Des atouts majeurs pour les Maghrébins

A quelques semaines du verdict de la CAF, la guerre des coulisses bat son plein entre les fédérations des deux pays voisins pour arracher l’organisation de cette CAN. Et le match s’annonce serré d’autant que chacun des deux pays dispose de toutes les infrastructures mentionnées dans l’exigeant cahier des charges de la CAF, avec notamment six stades au lieu de quatre auparavant.

Selon des observateurs, l’Algérie et le Maroc sont les deux pays les mieux placés pour accueillir la prochaine édition du prestigieux tournoi africain, devant le duo constitué du Nigeria et du Bénin, et la Zambie. En plus des atouts matériels (infrastructures, moyens de transport, de la logistique, des hôtels etc..), les deux pays voisins peuvent se targuer d’avoir réussi les derniers événements sportifs qu’ils ont abrités dernièrement, à savoir la 9ème édition Championnat d’Afrique des Nations des joueurs locaux (CHAN) football du 23 janvier au 13 février 2023 en Algérie, la CAN féminine 2022 et la Coupe du monde des clubs 2023 au Maroc.

Il y a lieu de rappeler que la CAN 2025, dont l’organisation avait été attribuée en 2014, avait été retirée à la Guinée en début octobre 2022, en raison des nombreux retards dans l’avancée des travaux concernant les infrastructures et les équipements nécessaires à l’organisation de cette compétition. C’est ainsi que l’instance africaine a décidé de rouvrir un appel à candidatures pour les pays hôtes de ce tournoi qui verra la participation de 24 pays.

Par Ahcene Tahraoui pour Maghreb Canada Express , Vol. XXI, N°04, Page 07, Édition d’Avril_Mai 2023.

