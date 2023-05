Maghreb Canada Express

Décidément en France les musulmans ne connaitront jamais un moment de répit : Au moment où dans les pays anglo-saxons, les Pays Bas, l’Allemagne et l’Italie, il y a des joueurs musulmans qui font une petite pause pour couper le jeûne, la Fédération française de football sanctionne les joueurs musulmans qui font le ramadan en les écartant, et même en leur interdisant de jouer.

La polémique autour du ramadan au FC Nantes en est la preuve…

Antoine Kombouaré, l’entraineur de FC Nantes avait demandé à ses joueurs de ne pas jeûner le jour du match face à Reims, afin d’être le plus performant possible sur le terrain. Si la plupart des joueurs concernés au FC Nantes ont répondu favorablement à sa demande, Jaouen Hadjam a indiqué vouloir continuer son jeûne, même le jour du match. En conséquence, pour cette rencontre. l’entraineur a décidé de l’écarter.

Jérôme Rothen, ancien joueur de foot international et chroniqueur sur RMC, ne comprend pas la réaction du coach de Nantes. Il trouve que son discours est très maladroit. Dans le sens où, pour lui, dans le vestiaire , il a été éduqué comme cela, la religion a toujours fait partie du football comme dans notre société. Quelle que soit la solution, chacun a le droit de faire ce dont il a envie et encore plus en France. Dans le vestiaire, il n’y avait jamais de religion parce que la religion, c’est privé. La seule religion qu’il y a dans un vestiaire c’est le football.

Une datte et un verre d’eau

La FFF a interdit aux arbitres d’interrompre un match afin que les joueurs faisant le ramadan puissent rompre leur jeûne. Cette décision soulève incompréhension et énervement de la part des joueurs et des supporters.

L’interdiction d’interrompre les matchs pour permettre aux joueurs musulmans de rompre le jeûne en France a animé un débat qui n’existe pas, ou peu, dans les autres championnats européens.

La banderole du Collectif Ultras Paris, au Parc des Princes, était cinglante contre la FFF dont la position ferme sur le ramadan tranche avec l’attitude plus conciliante des pays voisins. Le sujet s’est invité dans l’actualité après l’envoi, au cours de cette période, aux arbitres, d’un rappel au règlement. Les interruptions de matches liés à la rupture du jeûne, en soirée, « ne respectent pas les dispositions des statuts de la FFF », selon l’instance française.

La FFF dont l’ancien patron Noël Le Graet a fait scandale en répondant à la question d’un journaliste qui lui demandait si Zidane l’a appelé pour candidater au poste de sélectionneur de l’équipe de France après le Mondial 2022, a répondu sec au journaliste en soulignant que si Zidane l’appelait, il ne le prendrait même pas au téléphone.

Ce dérapage a coûté à Le Graet sa place, car on ne manque pas de respect à une légende comme Zidane.

Nombre d’arbitres ont critiqué les arguments évoqués par la FFF pour justifier l’interdiction d’interrompre les matchs pour permettre de rompre son jeûne pendant le mois de Ramadan. «Bien sûr qu’on ne va pas prendre cinq minutes dans un match, ça n’aurait pas de sens, mais à l’image d’une pause fraicheur qui est entrée dans le règlement, prendre 30 secondes ou une minute pour boire quelque chose et manger un peu, il n’y a pas de soucis», a confié un arbitre de district, dans des déclarations médiatiques.

La veille, la Commission fédérale des arbitres (CFA) de la FFF a décrété l’interdiction d’interrompre brièvement les matchs pour permettre aux joueurs de rompre leur jeûne pendant le ramadan, en insistant sur le «principe de neutralité du football sur les lieux de pratique». Une décision exprimée après avoir pris connaissance des interruptions de certains matchs pendant le mois sacré.

Dire que le ramadan réduit les performances d’un joueur de foot est une foutaise !

La preuve, il n’y a qu’à regarder les performances hors normes de Karim Benzema au Real Madrid. Benzema avait empilé les masterclass contre Chelsea (quatre buts en deux matchs) et Manchester City (doublé à l’Ettihad Stadium) en plus de buts à la pelle en Liga durant le mois de jeûne. Les fans de foot se sont donc enflammés sur la transformation de Benzema en mode Ramadan, y compris son partenaire Antonio Rudiger.

Dans un tweet, Karim Benzema explique que le ramadan n’a aucun impact. Ça fait partie de sa vie et sa religion fait du ramadan une obligation. Pour lui, c’est très important et il se sent bien quand il jeûne.

En seulement deux ou trois ans, Paul Pogba est devenu l’un des joueurs les plus convoités au monde. Cela ne l’empêche pas de pratiquer sa religion, en priant notamment avant chaque match.

Franck Ribery ancien joueur du Bayern, s’est converti à l’islam. Il est désormais un pratiquant convaincu, il effectue le ramadan et ne boit pas d’alcool. Lors de la photo à l’occasion de l’Oktoberfest, il avait été dispensé de tenir un verre de bière par son club.

Yaya Touré élu meilleur joueur africain, l’Ivoirien est l’un des meilleurs milieux de terrain au monde. Certains ne le savent pas mais c’est un musulman pratiquant.

A Manchester City, Nasri et Yaya Touré ne sont pas les seuls à jeûner puisque le Bosniaque Edin Dzeko est un musulman pratiquant .

La liste est longue, et ni l’entraineur de Nantes, ni la FFF, ne nous feront croire que le ramadan réduit les performances des joueurs, c’est juste pour humilier encore, et une fois de plus, les musulmans de France pendant ce mois sacré du ramadan.

« Un autre préjugé non moins tenace fait considérer l’Islam comme figé dans un Moyen Age éternel dont sortiraient épisodiquement des fanatiques venant accomplir des actes de barbarie, autrefois avec le sabre, aujourd’hui avec des bombes. Ces préjugés rendant d’autant plus difficile l’appréhension de l’islam comme religion à vocation universelle, ayant donné naissance à une civilisation prestigieuse. Parviendra-t-on à déraciner ces préjugés ? L’amalgame est trop vite fait entre islam et islamisme. Mais on ne saurait confondre islam, religion et civilisation, et islamisme, ce phénomène contemporain qui s’apparente à des accès de fièvre et qui traduit un profond malaise dans le monde musulman face à une modernité laïque. » Anne-Marie Delcambre

Par Mustapha Bouhaddar pour Maghreb Canada Express , Vol. XXI, N°04, Pages 06-07, Édition d’Avril_Mai 2023.