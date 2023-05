Maghreb Canada Express

Tout au long de ce mois de Ramadan 2023, les musulmans furent victimes d’actes racistes et de crimes haineux allant jusqu’à l’agression physique et même au meurtre. Tel fut le cas au New Jersey où un imam fut poignardé en pleine prière et de ces deux musulmans tués en direct en Inde par des extrémistes hindouistes… Ceci sans oublier les violations répétées de la mosquée Al Aqsa (lieu le plus sacré pour les musulmans après la Mecque) par les forces de l’ordre israéliennes; piétinant de leurs godasses les tapis (alors que la règle est d’entrer pieds nus dans une mosquée) et interrompant les fidèles dans leur recueillement en les repoussant dehors. Ajouter à cela, et entre d’autres gestes de haine perpétrés un peu partout au Monde, le vandalisme de deux mosquées au Canada; pays qui fut lui aussi attrapé ces dernières années par la vague islamophobe planétaire. Mais Au milieu de toute cette haine montante, des gestes de tolérance (telle cette prière à ciel ouvert en plein Time Square) font renaître l’espoir et font dire au musulmans que tout n’est pas encore perdu… NDLR

Eclairage par Mustapha Bouhaddar

Pour le premier jour du ramadan, la célèbre place de New York, Time Square, a accueilli des centaines de musulmans pour la rupture du jeûne, la prière Maghrib et celle du Tarawih. Des repas ont également été distribué à ceux qui assistaient à l’événement. L’objectif des organisateurs étant d’expliquer l’islam aux non-musulmans et de partager avec eux un moment de spiritualité. De tels événements se sont aussi déroulés dans plusieurs grandes villes des Etats-Unis et du Canada. Eh Non ! Ce n’est pas un rêve, la plus emblématique et la plus animée place de New-York s’est transformée en mosquée à ciel ouvert.

J’ai du mal à imaginer les musulmans se rassembler pour faire la prière sur la place des Champs Elysées. Des cars de CRS envahiraient la place sur le champ pour évacuer les musulmans avec des coups de matraque.

« Nous sommes ici pour expliquer notre religion à tous ceux qui ne savent pas ce qu’est l’islam. L’islam est une religion de paix», a déclaré l’un des organisateurs de l’événement au média américain CBS News, tout en précisant que toutes les autorisations nécessaires avaient été obtenues.

Prononcée via un haut-parleur, la prière de Tarawih a résonné dans tout Manhattan. Selon des médias américains, c’est la première fois dans l’histoire de la ville qu’une prière de Tarawih est organisée en public dans ce lieu mythique.

La définition même de la tolérance

Voir les musulmans sur cette place mythique est le summum de la tolérance et du vivre ensemble. Peu importe les différences, les USA, malgré ce qui s’est passé le 11 septembre, ne font pas dans l’amalgame . Il faut savoir qu’il y a plus de 270 mosquées rien qu’à New York, et autoriser les musulmans à faire la prière sur Times Square montre que les Américains sont dépourvus de préjugés et c’est tout en leur honneur.

En France où se déroule une campagne présidentielle dominée par des thèmes liés à l’islam et aux immigrés d’origine maghrébine, les images de musulmans priant à Times Square ont surpris nombre de Français.

Selon le rapport de Gulf Today, les organisateurs de l’événement ont déclaré que les musulmans vivant en Amérique voulaient que le Ramadan soit célébré dans ce lieu mythique de la ville de New York et pour dire aux autres que l’Islam est une religion pacifique. Les organisateurs ont déclaré que de nombreuses idées fausses circulent sur l’islam dans le monde entier.

D’autres se sont inquiétés de la sécurité des musulmans qui se rassemblent pour cette manifestation religieuse très médiatisée, car les attaques islamophobes aux États-Unis se sont révélées être d’une fréquence inquiétante. Par contre, certains utilisateurs des médias sociaux craignaient que l’environnement intense de Times Square ne soit pas propice à la réflexion et à la prière.

Le Trafalgar Square de Londres a accueilli des rassemblements d’iftâr avant le début de la pandémie de coronavirus, mais n’a pas encore accueilli de prières de Tarâwîh. L’année dernière, le Tower Bridge, monument historique de Londres, a résonné de l’Adhan (appel à la prière) donné par un entrepreneur musulman britannique pour marquer le dernier vendredi du Ramadan 2021. Kazi Shafiqur Rehman, 35 ans, a prononcé l’Adhân dans le style du muezzin en chef de la Grande Mosquée, Sheikh Ali Ahmad Mulla. Pour appeler à la prière sur le monument historique le plus populaire du Royaume-Uni, il portait un thoub blanc et une ghutra saoudienne dans le cadre d’un iftâr interconfessionnel organisé par Tower Hamlet Homes, East London Mosque, London Muslim Center et Tower Hamlets Interfaith Forum.

Parallèlement, le Times Square de New York, ville qui fût le théâtre des événements sanglants du 11 septembre 2001, vient, de son côté, de permettre un iftâr et les Tarâwîh du Ramadan et d’offrir un excellent exemple de tolérance au monde trouble d’aujourd’hui.

Toutefois, verra-t-on un jour la même chose dans un pays comme la France qui, abrite plus de 5 millions de musulmans, et offrir une leçon de tolérance à Le Pen, Zemmour et tous les islamophobes de ce pays qui a, pourtant, une histoire commune avec plusieurs pays musulmans de l’Afrique du Nord et de l’Afrique de l’Ouest ? Qui vivra verra…

Par Mustapha Bouhaddar pour Maghreb Canada Express , Vol. XXI, N°04, Page 06, Édition d’Avril_Mai 2023.