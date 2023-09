TRANSFERTS : Riad Mahrez à Al Ahly Djeddah en Arabie Saoudite

L’international algérien Riad Mahrez met fin à son aventure à Manchester City pour rejoindre le club Saoudien d’Al Ahli Djeddah jusqu’en 2027 moyennant un salaire estimé à environ 30 millions de livres sterling (35 millions d’euros) par an.

« Aujourd’hui marque la fin d’un chapitre inoubliable de ma vie, un voyage de cinq ans rempli d’innombrables souvenirs. Avant de partir, je tenais à remercier le conseil, le manager et le personnel de m’avoir donné la chance de faire mes preuves au plus haut niveau. À mes coéquipiers, passés et présents. Partager le terrain et le dressing avec vous a été un plaisir. Ensemble, nous avons battu d’innombrables records, réalisé ce qui semblait impossible et n’avons jamais cessé de croire en nous pendant les moments difficiles auxquels nous avons été confrontés (…). J’ai passé cinq années inoubliables avec ce club de football en travaillant avec des joueurs incroyables, des supporters fantastiques et le meilleur entraîneur du monde. J’ai collecté des souvenirs pour toute une vie. La manière dont nous avons remporté le titre de Premier League et les batailles que nous avons livrées avec Liverpool et, l’année dernière avec Arsenal, ont mis en avant notre désir de jouer ensemble et notre mentalité d’être les meilleurs. Manchester City fera toujours partie de ma vie.», a écrit l’ailier droit dans un message d’adieu à son ancien club.

Pour sa part, le coach Pep Guardiola n’a pas tari d’éloges sur son joueur qui a choisi de tenter l’aventure de la Saudi Pro League.

« J’ai eu une relation particulière. Notre relation était empreinte d’un incroyable respect. C’est l’un des gars de ma carrière que j’ai vu prendre le plus de plaisir à jouer au football – il jouerait aujourd’hui, demain. Il avait des compétences et des capacités techniques incroyables… », a déclaré Pep Guardiola.

A 32 ans, Riad Mahrez auteur d’un triplé avec City qu’il avait rejoint en 2018 en provenance de Leicester peut s’enorgueillir d’un palmarès fourni suscitant l’admiration de son entraineur, de ses camarades et des supporters.

L’attaquant algérien a disputé 236 matchs sous les couleurs de Manchester City et a marqué en tout 78 buts.

Un joueur racé et une plus value réelle pour la formation d’Al Ahly Djeddah qui a enrôlé deux autres cadres connus sur la scène européenne : l’attaquant brésilien Roberto Firminho (ex-Liverpool), le gardien de but sénégalais Edouard Mendy (ex-Chelsea).

Avant Riad Mahrez, la riche monarchie du Golf avait attiré dans ses clubs de grands noms de la balle ronde mettant en avant des salaires mirobolants. On citera Cristiano Ronaldo, Benzema, N’Golo Kanté, Roberto Firmino , Kalidou Koulibaly, Moussa Dembélé et l’Anglais Jordan Henderson (Al-Ettifaq), le Croate Marcelo Brozovic (Al-Nassr), le Serbe Sergej Milinkovic-Savic et le Portugais Ruben Neves (Al-Hilal), l’Anglais Steven Gerrard (entraîneur d’Al-Ettifaq) .

Par Ahcène Tahraoui pour Maghreb Canada Express , Vol. XXI, N°08, Page 07, Édition du mois d’août 2023.